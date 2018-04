Autore:

Giulio Scrinzi

SEI VOLTE MARQUEZ Anche stavolta nessuno è riuscito a fermarlo: dopo aver centrato la pole position nella giornata di sabato, resa vana dalla retrocessione in quarta piazza per aver ostacolato Vinales in Q2, Marc Marquez ha ben presto preso la testa della corsa, impostando un ritmo insostenibile per i suoi avversari. In questo modo ha conquistato il suo sesto successo sul Circuit of The Americas, grazie al quale ora si trova secondo in Classifica generale con un solo punto di distacco da Dovizioso.

TRE ITALIANI NEI PRIMI CINQUE Dietro di lui si è confermato in grande recupero lo spagnolo Maverick Vinales, che con la sua Yamaha ha preceduto sul podio il nostro Andrea Iannone, autore di un'ottima partenza al via con la quale ha cercato di contrastare con tutte le sue forze il Campione del Mondo in carica. Quarta piazza per Valentino Rossi, mentre più staccato Andrea Dovizioso: con questo quinto posto, reso complicato dalla bagarre con Johann Zarco, il forlivese è riuscito comunque a mantenere la leadership in Classifica... che però ora sembra decisamente più vacillante di quanto non fosse in Argentina.

ARRIVO IN VOLATA Sesto posto per Daniel Pedrosa, in pista nonostante la recente operazione al polso per la caduta in Argentina, seguito da un Tito Rabat capace di vincere al fotofinish nei confronti di Jack Miller ed Aleix Espargarò, rispettivamente nono e decimo a chiusura della top ten.

COSì AL TRAGUARDO Questo l'ordine di arrivo del GP delle Americhe sul circuito di Austin

PILOTA TEAM GAP 1. Marc Marquez Honda 2. Maverick Vinales Yamaha +3.560 3. Andrea Iannone Suzuki +6.704 4. Valentino Rossi Yamaha +9.587 5. Andrea Dovizioso Ducati +13.570 6. Johann Zarco Yamaha +14.231 7. Daniel Pedrosa Honda +18.201 8. Tito Rabat Ducati +28.537 9. Jack Miller Ducati +28.671 10. Aleix Espargarò Aprilia +28.875 11. Jorge Lorenzo Ducati +31.355 12. Danilo Petrucci Ducati +34.993 13. Pol Espargarò KTM +37.264 14. Takaaki Nakagami Honda +39.335 15. Alvaro Bautista Ducati +40.887 16. Bradley Smith KTM +48.475 17. Scott Redding Aprilia +49.995 18. Thomas Luthi Honda +51.115 19. Cal Crutchlow Honda +59.005 20. Xavier Simeon Ducati +59.747 21. Franco Morbidelli Honda +1'00.513

CLASSIFICA PILOTI Questa la Classifica aggiornata al GP delle Americhe sul circuito di Austin