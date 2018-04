Autore:

Giulio Scrinzi

BORN IN THE USA Dopo una settimana di pausa il Mondiale di MotoGP 2018 prosegue la sua corsa con il terzo round previsto dal calendario: si tratta del GP delle Americhe, che prenderà il via questo fine settimana sul Circuit of The Americas di Austin. Una pista dove Cal Crutchlow arriverà da nuovo leader della Classifica Piloti, tallonato dal nostro Dovizioso e dal francese Johann Zarco. Nella partita per la vittoria finale, tuttavia, non mancheranno i due protagonisti dell'Argentina, vale a dire Rossi e Marquez, che se le daranno di nuovo di santa ragione per prevalere l'uno sull'altro.

COSì IN TV Qua di seguito gli orari tv del GP delle Americhe di Austin, trasmesso in diretta sia da Sky che da TV8.

Venerdì 20 aprile 2018

16:00 - Moto3 FP1

16:55 - MotoGP FP1

17:55 - Moto2 FP1

20:10 - Moto3 FP2

21:05 - MotoGP FP2

22:05 - Moto2 FP2

Sabato 21 aprile 2018

16:00 - Moto3 FP3

16:55 - MotoGP FP3

17:55 - Moto2 FP3

19:35 - Moto3 Qualifiche (Sky e TV8)

20:30 - MotoGP FP4

21:10 - MotoGP Qualifiche (Sky e TV8)

22:05 - Moto2 Qualifiche (Sky e TV8)

Domenica 22 aprile 2018

15:40 - Warm-up Moto3, Moto2, MotoGP

18:00 - Gara Moto3 (Sky e TV8)

19:20 - Gara Moto2 (Sky e TV8)

21:00 - Gara MotoGP (Sky e TV8)