MERCEDES AL TOP Si sono appena concluse le prove libere 2 del GP di Francia, prossimo appuntamento del Mondiale di F1 2018 che domenica darà il via alla gara sul circuito del Paul Ricard. Una pista che oggi pomeriggio ha toccato temperature altissime, addirittura 51° sull'asfalto... ma che non ha impensierito la Mercedes: il team di Brackley, infatti, si è confermato al vertice con il Campione del Mondo in carica, un Lewis Hamilton unico pilota a scendere sotto il muro dell'1'33'' con mescola Ultrasoft.

RED BULL ALL'INSEGUIMENTO Dietro di lui, però, non c'è il compagno di squadra Bottas: il finlandese, infatti, è rimasto a lungo ai box per un problema alla power unit della sua W09 EQ Power+, un inconveniente che ha spianato la strada alle due Red Bull di Ricciardo (+0.704) e di Verstappen (+0.732). Le RB14 sono ancora lontane dalla Mercedes di Hamilton, ma sapranno certamente migliorare il proprio rendimento a partire da domani.

RAIKKONEN MEGLIO DI VETTEL E le Ferrari? Come nel primo turno di libere, Kimi Raikkonen ha fatto meglio del compagno di squadra Sebastian Vettel, precedendolo di quasi tre decimi. Rispetto alla vetta, però, la strada è ancora lunga per le Rosse: Iceman si trova a quasi 9 decimi da Hamilton, mentre Seb ad oltre un secondo dal momento che non è riuscito a chiudere nemmeno un giro pulito. Riuscirà la Scuderia di Maranello a fare il miracolo in tempo per le qualifiche di domani?

