Autore:

Simone Dellisanti

GP DI FRANCIA Con il Gran Premio di Francia 2018 la Formula Uno si sposta sul Circuito di Paul Ricard per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP del Canada 2018 vinto dalla Ferrari di Sebastian Vettel. La sfida si riaccende a partire dal 22 giugno con le prove libere fino a domenica 24 giugno, al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Francia in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi dell'ottavo GP di questa Stagione.

IL CIRCUITO PAUL RICARD Il circuito Paul Ricard si trova nella località Le Castellet, in Francia ed è uno dei circuiti automobilistici più famosi al mondo per via del tornante Courbe de Signes, da percorrere in piena accelerazione a oltre 340 km/h dopo il lunghissimo rettilineo del Mistral (circa 1.800 metri, oggi interrotto da una chicane). Solo Ayrton Senna era in grado di percorrere questa curva con l’acceleratore completamente premuto: una prova di coraggio che tentarono anche altri piloti, fino a quando perse la vita il nostro Elio de Angelis durante dei test nel 1986. A seguito di questo dramma, il circuito fu prima accorciato e poi abbandonato definitivamente dopo l’edizione del 1990. Nel 1999, invece, fu acquistato da Bernie Ecclestone, che lo rimodernò facendogli assumere l’attuale layout di 5,861 km. Scelto da sempre dalle scuderie del Circus per effettuare le prove delle proprie monoposto, nel 2018 farà il suo grande ritorno nel calendario di Formula 1 grazie al continuo rinnovamento della propria licenza FIA utile a ospitare i Gran Premi.

ORARI TV Il round francese del Mondiale sarà trasmesso in diretta su Sky F1 HD e in differita su TV8. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Francia 2018: prove, qualifiche e gara.