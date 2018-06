Autore:

Giulio Scrinzi

LE FRECCE D'ARGENTO METTONO LE ALI Il weekend del GP d'Austria, nuovo appuntamento del Mondiale di F1 2018, è entrato finalmente nel vivo: sul Red Bull Ring di proprietà del reparto corse di Milton Keynes, però, sono state le Frecce d'Argento a dettare legge. Grazie all'evoluzione della nuova W09 EQ Power+, che ora garantisce una migliore efficienza aerodinamica per velocità di punta più elevate, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno dominato le prime libere austriache e sono stati gli unici a scendere sotto il muro dell'1'05''. Il Campione del Mondo in carica ha fatto segnare un interessante 1'04''839, mentre il suo compagno di squadra lo ha seguito con soli 127 millesimi di secondo da recuperare.

VERSTAPPEN DAVANTI A VETTEL Le monoposto di casa, invece, devono ancora trovare il passo giusto per insidiare la prima posizione: la migliore RB14 è stata quella di Max Verstappen, terzo a 2 decimi di distacco seguito dalla Ferrari di Sebastian Vettel. Il tedesco ha pagato tre decimi e mezzo con una Rossa che non l'ha convinto del tutto in fatto di set-up: come spesso accade, i tecnici del Cavallino Rampante dovranno lavorare sodo per fargli ricucire il gap sulla testa della classifica in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

RICCIARDO MEGLIO DI RAIKKONEN In quinta e sesta posizione, invece, troviamo rispettivamente Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen: l'australiano ha pagato sei decimi e mezzo da Hamilton, mentre il finlandese è riuscito a mantenere il gap dalla vetta sotto il secondo. In ogni caso, sia la Red Bull che la Ferrari hanno tanto lavoro da fare per tentare di mettere il sale sulla coda sulle rinnovate Mercedes di Hamilton e Bottas.

CLASSIFICA DEI TEMPI Qua di seguito la classifica delle prove libere 1.