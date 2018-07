Autore:

Simone Dellisanti

SIR LEWIS E' Lewis Hamilton il pilota leader della classifica cronometrata nelle prime prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna del Mondiale di F1 2018, in programma questa domenica sul Circuito di Silverstone. Il pilota della Mercedes AMG F1 ha chiuso la sessione con il tempo di 1'27"487, mettendo il suo nome davanti a quello del suo compagno di team, Valtteri Bottas con l'altra Mercedes, mentre dietro le Frecce d'Argento ha concluso Sebastian Vettel sulla Ferrari.

IN MEZZO ALLE RED BULL Subito dietro i tre piloti più veloci ha chiuso la FP1, con il quarto posto, Daniel Ricciardo a bordo delle Red Bull. Ricciardo ha girato più veloce di Kimi Raikkonen, sulla Ferrari, e più veloce anche del suo compagno di squadra Max Verstappen, fresco vincitore del Gp di Francia ma che si è dovuto fermare sul rettilineo a causa di un problema al cambio della sua monoposto .

ARE YOU OKAY? Brutto incidente per Romain Grosjean sulla Haas. Il pilota francese è andato a muro dopo il rettilineo quando ha imboccato la prima curva con il DRS (Drag Reduction System) ancora in funzione. Il sistema dell'ala mobile ha mantenuto aperto l'alettone posteriore facendo perdere trazione alla monopsoto. Poco dopo le FP1, Gunter Steiner (team manager Haas) ha confermato che il pilota sta bene ma che, ha causa del botto, la scocca della VF-18 non potrà essere riparata in tempo per la seconda sessione di prove libere. Concludono la Top Ten, Perez e Ocon, con le due Force India, e Stroll sulla Williams.

CLASSIFICA FP1