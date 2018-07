TOP 3 Nella seconda sessione di prove libere sul circuito di Silverstone, il palcoscenico su cui andrà in scena il Gran Premio d'Inghilterra (decima prova del Mondiale di Formula 1) Sebastian Vettel ha fatto segnare il miglior tempo sul giro a bordo della sua Ferrari SF71H, facendo fermare il cronometro su un 1'27"552. A quasi due decimi di distanza si piazza la Mercedes di Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno di team, Valtteri Bottas.

VERSTAPPEN OUT Migliora la sua prestazione Kimi Raikkonen (4°) a bordo della Ferrari con il finnico che è riuscito a mettere dietro di sé Ricciardo sulla Red Bull. Il pilota dei bibitari ha chiuso la sua sessione con il quinto tempo assoluto mentre il suo compagno di squadra, Max Verstappen, non ha preso parte alla sessione FP2 dopo il problema tecnico che ha bloccato in pista la sua vettura al termine delle prime prove libere.

IL PROSSIMO PILOTA FERRARI Da segnalare l'ottimo decimo tempo di Charles Leclerc sulla Alfa Romeo Sauber. Il pilotino monegasco, prossimo sposo della Scuderia Ferrari nella prossima stagione, ha rifilato ben mezzo secondo di ritardo al suo compagno di squadra Ericsson che ha concluso la sua sessione solo con il 14esimo tempo finale.

CLASSIFICA FP2