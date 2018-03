GP BAHRAIN La prima tappa della Formula Uno è andata in archivio dopo aver visto la Ferrari di Vettel conquistare il circuito dell'Albert Park, tracciato sul quale è andato in scena il GP d'Australia 2018. Ora è già tempo di pensare alla seconda sfida del Mondiale che si consumerà in Bahrain. Di seguito gli orari per seguire in diretta tv il GP del Bahrain.

ORARI TV SKY Sport F1

Venerdì 6 aprile

ore 9.30-10.15, F2, Prove libere, diretta

ore 12.00-13.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 16.00-17.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 18.00-18.30, F2, Qualifiche, diretta

Sabato 7 aprile

ore 11.10-12.15, F2, Gara 1, diretta

ore 13.00-14.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 16.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 8 aprile

ore 12.15-13.05, F2, Gara 2, diretta

ore 16.10, F1, Gara, diretta

ORARI TV TV8

Sabato 7 aprile

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 8 aprile

ore 21.00, F1, Gara, differita