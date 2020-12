L’IMPORTANTE È CORRERE Che la vostra passione sia ricreare la disciplina del motorsport più seguita al mondo con Formula 1 2020, affrontare i rigori simulativi del campionato Turismo con Assetto Corsa Competizione, o semplicemente divertirvi a correre come dei pazzi con Dirt 5, non c’è dubbio che una postazione con volante e pedaliera rappresenti il nirvana per ogni appassionato di corse virtuali. Una soluzione che richiede una discreta disponibilità in termini di spazio (a meno di ricorrere a soluzioni più “furbe”, come quella presentata da Trust nelle scorse settimane), ma che garantisce un’esperienza decisamente più immediata e autentica.

COME IN FORMULA 1 Sparco, unico brand del motorsport che ha una propria linea dedicata ai videogiochi, ha presentato la nuova collezione 2021 per gli amanti delle corse virtuali, e per l’occasione ha presentato il playseat Evolve GP, con posizione di guida ispirata alla Formula 1. La struttura tubolare e il sedile monoscocca in vetroresina molto inclinato replicano “fedelmente” la posizione di guida di una monoposto. Il telaio è regolabile per quanto riguarda la piastra della pedaliera e il supporto del monitor, per adattarsi alle esigenze e alle configurazioni di ogni sim-racer.

COLLEZIONE 2021 Con il debutto dell’Evolve GP, Sparco ha rinnovato tutta la sua gamma di prodotti dedicati al gaming, a cominciare dal Sim RIG II, evoluzione del RIG I, kit completo e “pronto pista”, composto da:

Telaio Sparco Evolve 3.0

Sedile Sparco EVO II QRT-R

QRT-R Supporto TV /Monitor

/Monitor Volante e pedaliera Thrustmaster TS-XW Racer + Sparco P310 Competition Mod su servo base

+ Sparco P310 Competition Mod su servo base Monitor curvo HDR ultrawide (32:9) Samsung Pro Gaming da 49”

Tastiera wireless Logitech K400 Plus con touchpad

con touchpad PC AK-RIG Sparco Edition su case Coolermaster H500P con Intel Core I7

Assetto Corsa Ultimate Edition (versione Steam)

ANCHE LE SCARPE Tra gli altri prodotti di Sparco dedicati al mondo del gaming segnaliamo la nuova sedia da ufficio (e da gioco, naturalmente) Trooper, con un a seduta più larga e avvolgente. Ancora, nella collezione 2021 troviamo le scarpe Hyperdrive, con una suola di derivazione racing, skid e loghi fluorescenti; le calze Hyperspeed, con struttura in filato di silicone per massimizzare la presa tra piede e calza, e grip differenziato in pianta tra piede sinistro e destro, e i guanti Hypergrip+, restyling della versione precedente con polpastrelli touch-sensitive su indice e pollice.