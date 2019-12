QUARANT’ANNI DI CARRIERA Sparco progetta produce equipaggiamento per il mondo delle corse dal 1977, e negli anni ha allargato i propri orizzonti dedicandosi alla componentistica in fibra di carbonio per auto, per poi arrivare al mondo del gaming, con periferiche e componenti specifiche per i simulatori di corsa.

TESTIMONIAL D’ECCEZIONE L’azienda di Volpiano ha scelto per la sua collezione 2020 un testimonial (anzi, brand ambassador, come suole dire adesso) davvero d’eccezione: Antonio Giovinazzi, pilota di F1 per Alfa Romeo, unico italiano impegnato al volante di una monoposto nel circus. Il pilota pugliese si è fatto ritrarre con tuta, scarpe e underwear Prime+, l’equipaggiamento completo che utilizzerà nella prossima stagione (naturalmente conforme agli standard richiesti dalla nuova omologazione FIA). Negli scatti della galleria - che trovate come sempre in fondo all’articolo - Giovinazzi indossa anche alcuni capi della ridisegnata linea Teamwear.

300 PAGINE DI CATALOGO Il nuovo catalogo Sparco 2020, che sarà presentato ufficialmente all’Autosport International Show di Birmingham a gennaio, contiene circa l’80% di prodotti nuovi, riprogettati o ridisegnati, e comprende sezioni Racing, Karting, Performance, Sim Racing, Chairs, Teamwear/Bags/Merchandising, Youth/Baby ed E-Mobility.

LINEA PRIME+ La tuta Prime+, concepita espressamente per l’uso in pista, è a quattro strati, totalmente personalizzabile, con particolari ultraleggeri come la zip a doppio scorrimento, il colletto ultrasottile, le cuciture extrapiatte e polsini e caviglie seamless. Le scarpe Prime+ pesano meno di 190 g, hanno la tomaia in pelle di canguro, traforature esterne e fodera antisudore interna per la massima traspirabilità, una suola ultrasottile per ridurre ulteriormente il peso e massimizzare il feedback dei pedali. I guanti Arrow usati da tutti i piloti di F1 e WRC sfruttano la tecnologia HTX, che usa un polimero sintetico con performance superiori ai siliconi standard, capace di offrire più grip, flessibilità e traspirabilità. L’underwear Prime+, da ultimo, si compone di sottocasco, maglia e pantalone resistenti alla fiamma per 12 secondi.