"SEI" IN TESTA Antonio Giovinazzi è uno dei sei piloti di tutta la stagione 2019 che ha percorso almeno un giro in testa a un Gran Premio. L'account ufficiale della Formula 1 ha pubblicato una statistica riassuntiva su Twitter in cui oltre a spiccare il fatto che Lewis Hamilton abbia praticamente doppiato il secondo, Charles Leclerc, per numeri di giri in testa in questa stagione (511 ontro 246), emerge il nome dell'italiano come unico altro pilota ad aver condotto un GP quest'anno assieme ai fab-five del mondiale, completati da Bottas (185), Vettel (160) e Verstappen (156).

MOST LAPS LED, 2019 📊



More than double the amount of time in the lead than any other driver. Lewis Hamilton's sixth title-winning season was a dominant one.

GARA DA RICORDARE I giri a cui si riferisce questa statistica sono gli ormai leggendari "4 laps" del GP di Singapore dello scorso settembre tra il 27° e il 30° passaggio, in cui Giovinazzi si è trovato in testa grazie al fatto di aver montato gomme Medium al via e effettuato il pit stop più tardi degli altri. Quattro tornate al comando in una gara molto ben condotta dall'italiano, che è giunto infine decimo. Quei quattro giri sono peraltro stati i primi giri in testa dell'Alfa Romeo, che non guidava un GP dal 1980 con Bruno Giacomelli, che condusse dal 1° al 31° giro il GP degli Stati Uniti dell'Est.

LA CLASSIFICA GENERALE Nella storia della Formula 1 Lewis Hamilton è il secondo pilota nella storia dietro a Michael Schumacher, che punta a detronizzare anche in questa statistica. Nella classifica assoluta il britannico è seguito da Sebastian Vettel, mentre il primo altro pilota tra quelli iscritti al mondiale è Kimi Raikkonen, 16°. Tra i due ex compagni in Ferrari ci sono quasi tutte le leggende della storia, con Senna, Prost, Mansell, Clark, Stewart, Alonso, Piquet, Lauda, Rosberg (Nico), Hakkinen, Hill (Damon) e Fangio. Di seguito la classifica completa di tutti e 172 i piloti che hanno percorso almeno un giro in testa nella loro carriera.

Classifica Giri in testa in Formula 1