PAD O VOLANTE? I videogiochi di corse possono essere giocati tranquillamente con il joypad della console o del PC, ma non c’è dubbio che una postazione di guida “vera”, con volante e pedaliera, possa rendere l’esperienza molto più coinvolgente e immersiva, impegnativa e divertente. Trust, una delle aziende più attive e conosciute nel mondo delle periferiche e degli accessori per il gaming (ma non solo), ha presentato due soluzioni per le corse virtuali, versatili postazioni da gioco universali in grado di ospitare volanti e pedaliere di ogni marca. Vediamole più da vicino.

GXT 1155 Rally Racing Simulator Seat

Il GXT 1155 è un playseat piuttosto tradizionale, con un sedile simil-racing realizzato in schiuma ad alta densità e rivestito in ecopelle. La seduta è regolabile in altezza e profondità, per adattarsi a giocatori di qualunque altezza. La postazione integra un robusto supporto universale di metallo per pedaliera e volante, che consente di agganciare il proprio set (di qualunque marca).

ANCHE PRATICO Un elemento importante per una postazione di gioco così naturalmente ingombrante è la possibilità di essere messa via in poco spazio una volta finito di usarla, e da questo punto di vista il GXT 1155 offre un discreto compromesso, grazie allo schienale del sedile ripiegabile su se stesso, così da poter riporre l’intero playseat dopo l’uso, magari in verticale.

GXT 1150 Pacer Racing

Sarà che ho meno spazio in casa, sarà che se metto un’altra postazione/sedia da gaming rischio di finire a dormire sotto i ponti, ma questo GXT 1150 mi ha intrigato molto più del playseat di cui sopra. L’idea alla base, infatti, è quella di trasformare una normale sedia da ufficio in una postazione racing, come potete vedere anche nel video qui sotto.

VERSATILE Il telaio in acciaio si aggancia alla sedia al posto di due delle ruote della base, mentre volante e pedaliera - di qualunque marca - possono essere fissate alle due basi metalliche con superficie a trama. La seduta può essere regolata in profondità, mentre l’altezza dipende - ovviamente - dalla sedia. In ogni caso, il piantone del volante è regolabile in altezza. Anche in questo caso, la postazione può essere facilmente smontata, ripiegata e messa da parte alla fine delle proprie sessioni di gara.





PREZZI E DISPONIBILITÀ Le due postazioni racing di Trust sono disponibili presso selezionati rivenditori online e fisici. Il playseat GXT 1155 Rally Racing Simulator Seat ha un prezzo consigliato di 359,99 euro, mentre il versatile adattatore GXT 1150 Pacer Racing costa 159,99 euro.