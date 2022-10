F1 22, durante il weekend del GP USA si gioca gratis. Insieme a Daniel Ricciardo

Weekend di gara (qui gli orari TV), e gli appassionati di Formula 1 non aspettano altro. Vero, il titolo di campione del mondo è già stato assegnato a bulldozer Verstappen, ma non per questo il circus ha perso di interesse. Questo fine settimana si corre ad Austin, in Texas. Volendo, anche dal proprio salotto di casa. Magari con l’aiuto di Daniel Ricciardo, che in questo video racconta i segreti del GP USA.

TENGO O BUTTO? Quale modo migliore di celebrare il GP USA se non quello di mettersi al volante di una monoposto di Formula 1? F1 22, l’ultimo capitolo della serie videoludica di Codemasters ed Electronic Arts, può infatti essere provato gratuitamente su tutte le piattaforme durante il fine settimana. Una volta scaricato sul PC o sulla propria console, il gioco può essere utilizzato senza restrizioni di sorta fino all’inizio della prossima settimana: a quel punto si potrà decidere di procedere all’acquisto della versione definitiva (approfittando di uno sconto esclusivo del 50%) oppure se cancellarlo. Va sottolineato che i progressi ottenuti durante il periodo di prova vengono poi trasferiti nel gioco completo, e non sarà quindi necessario ricominciare tutto da capo.

F1 22, weekend di prova gratuita del videogame

VEDI ANCHE

POSSONO GIOCARE TUTTI Il ''Free Play Weekend'' di F1 22 è disponibile su tutte le piattaforme per cui il gioco è stato pubblicato: questo vuol dire PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Chi possiede una console Sony potrà giocare qualche ora in più in virtù di un accordo commerciale con Electronic Arts.

F1 222, GP Francia: Max V erstappen (Red Bull)

QUANDO E COME SCARICARE IL GIOCO F1 22 può essere scaricato dagli store delle rispettive console, oppure da Steam per i possessori di PC, secondo questi orari

PS4/ PS5 : da oggi fino alle 9:00 di martedì 25 ottobre

: da oggi fino alle 9:00 di martedì 25 ottobre Xbox One/ Xbox Series X/S : da oggi fino alle 18:00 di lunedì 24 ottobre

: da oggi fino alle 18:00 di lunedì 24 ottobre PC (Steam): da oggi fino alle 19:00 di lunedì 24 ottobre

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/10/2022