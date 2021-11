Prima ancora di vederla in strada, la nuova piccola sportiva tedesca (rigorosamente in viola) arriva sul videogame di corse e calcio. Il video

Il colore viola melanzana è di quelli che si fanno notare, ma anche se fosse grigio metallizzato la nuova BMW Serie 2 Coupé non passerebbe inosservata. La piccola sportiva tedesca, presentata lo scorso luglio, si prepara a debuttare in versione digitale all’interno di Rocket League, lo spassoso videogame arcade che miscela corse automobilistiche e calcio. Gioco che, nei mesi scorsi, ha visto protagoniste di analoghe iniziative le Aston Martin di James Bond, il Ford F-150 Raptor e tutte le vetture di Formula 1 del campionato 2021.

Psyonix ha annunciato una collaborazione con BMW per portare all’interno delle arene di Rocket League la Serie 2 Coupé più potente, la M240i con il 6 cilindri da tre litri biturbo da 374 CV e 500 Nm di coppia. 250 km/h la velocità massima (autolimitata), e 4,3 secondi per coprire lo scatto da fermo a 100 km/h. Tutti valori che nel gioco hanno ben poco senso, visto l’approccio particolarmente ludico e poco simulativo alla guida: come le altre auto di Rocket League, anche la BMW M240i xDrive monta una pratica nitro per avere scatti fulminei durante le partite.

VEDI ANCHE

BMW Serie 2 M240i per Rocket League: un'immagine di gioco

QUANDO E COME OTTENERLA La BMW M240i si può acquistare nello store del gioco con 1.100 crediti (che possono essere conquistati giocando, ma anche comprati per meno di una decina di euro). Il pacchetto comprende l’auto, le ruote, la colorazione esclusiva Thundernight Metallic, la decalcomania animata United In Rivalry, il cappellino bavarese e il banner giocatore griffato BMW. La piccola sportiva sarà disponibile per poco tempo: per poterla aggiungere al proprio garage avete tempo dal 4 al 10 novembre.

BMW Serie 2 M240i per Rocket League: un'immagine di gioco

GLI ALTRI EVENTI BMW La piccola coupé sportiva è solo una delle iniziative sviluppate nell’ambito dell’accordo tra BMW e Psyonix: la casa di Monaco sarà infatti lo sponsor principale del secondo torneo europeo, che verrà trasmesso sul canale Youtube ufficiale del gioco dal 5 al 7 novembre. Il 4 novembre si terrà invece il BWM Freestyle Tournament, evento solo su invito che vedrà impegnati i migliori 16 freestyler mondiali.

BMW Serie 2 M240i per Rocket League: un'immagine di gioco

IL GIOCO Rocket League mischia calcio e corse tra automobili, con una fisica realistica, comandi molto semplici e una profondità di gioco davvero stellare. Il gioco è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation4 e PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Epic Games Store). Sito ufficiale alla pagina rocketleague.com.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/11/2021