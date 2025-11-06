Schuberth C5 ANC: il casco con cancellazione attiva del rumore in video a EICMA 2025

Schuberth C5 ANC porta l’Active Noise Cancellation nei caschi moto. Meno rumore, più comfort e sicurezza. Il video da EICMA 2025

Nelle auto di lusso è una tecnologia affermata e ora il casco modulare Schuberth C5 ANC porta il sistema elettronico per l'Active Noise Cancellation nel mondo delle due ruote. Il debutto al salone di Milano EICMA 2025.

Come funziona l'Active Noise Cancellation

La cancellazione attiva del rumore funziona tramite l'interfono Cardo integrato nel casco, che con auricolari dalle imbottiture più isolanti e frequenze emesse ad hoc riesce a ridurre i rumori della guida da 85 a 82 dB: potrebbe sembrare poco, ma siccome i decibel procedono in ''scala logaritmica'' la differenza è chiaramente percepibile all'orecchio. E non solo.

Per la fisica, un suono da 85 dB è circa 2 volte più potente di un suono da 82 dB: per... il fisico, la differenza percepita - pur chiaramente avvertibile - non è così grande, ma va considerato che 85 dB rappresenta la soglia di rischio consolidata per danni uditivi da esposizione prolungata, secondo le norme sulla sicurezza sul lavoro.

Per questo Schuberth C5 AMP estende il concetto di sicurezza degli elementi di protezione come il casco da moto a una dimensione del tutto nuova: mai più orecchie che fischiano dopo il giro della domenica!

Schuberth C5 ANC in video da EICMA 2025

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/11/2025