Moto novità 2022

Ducati World Première 2022 giunge all'episodio 4. Dopo aver visto Multistrada V4 Pikes Peak, Multistrada V2 – qui trovate la prova video – ma anche le Scrambler Urban Motard e 1100 Tribute Pro, quale moto verrà presentata oggi? Per scoprirlo non vi resta che seguire il video della diretta streaming con noi.

A NEW FIGHTER IN TOWN A giudicare dall'incipit Ducati ''A New Fighter in Town'' l'indiziata numero uno è una moto della famiglia Streetfighter. Dopo la V4S – protagonista della comparativa maxinaked – che si tratti della tanto chiacchierata maxinaked in versione SP? O forse della Streetfighter V2, derivata dalla sportiva carenata Panigale V2? L'appuntamento è per le ore 16, quando Ducati toglierà il velo alla novità numero 4 di questa Première 2022.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/11/2021