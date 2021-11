Da una parte la conquista del titolo costruttori in MotoGP e quello piloti sfumato di un soffio. Dall'altra le novità di prodotto, con la Multistrada V4 Pikes Peak e – solo per citare le ultime – le nuove Scrambler Urban Motard e 1100 Tribute Pro, ma anche l'arrivo in MotoE della prima moto elettrica della storia di Borgo Panigale. Ducati non smette di sorprendere. E nelle corse, di novità, ce ne sono altre ancora: nel 2022, infatti, la Casa bolognese schiererà la Panigale V2 in WSSP, l'ex Mondiale Supersport 600 – ora con nuove regole –, e a guidarla ci sarà... Bayliss.

DA BAYLISS A BAYLISS Naturalmente la leggenda Troy Bayliss ha passato lo scettro e, a salire sulla Panigale V2 del Team Barni Racing, sarò il figlio Oliver, classe 2003. Neanche a farlo apposta qualche mese fa Ducati ha presentato la Panigale V2 1st Championship 20th Anniversary – che celebra il 1° titolo mondiale di Troy sulla 996 R – e ora, a distanza di 20 anni, un altro Bayliss varca i cancelli del WSBK.

IL MONDIALE SBK Il giovane Oli Bayliss debutterà nel WSSP, la classe di mezzo del Campionato Mondiale Superbike, destinata a cambiare con il nuovo regolamento che darà accesso, per l'appunto, a nuove stelle come Ducati Panigale V2, Triumph 765 e simili. Un bel trampolino di lancio per il talento australiano: anche per lui il mondiale delle derivate di serie sarà una favola come fu per papà Troy?

