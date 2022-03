Come parcheggiare una R 1250 GS in fuoristrada? Non così....

Parcheggiare in fuoristrada una imponente BMW R 1250 GS può essere difficile, ma in questo video c'è la soluzione... o forse no?

Andare in fuoristrada è un esperienza che ogni motociclista dovrebbe vivere almeno una volta nella vita, abbandonando l'asfalto, infatti, si possono raggiungere destinazioni precluse ai più. Farlo con le enduro specialistiche sarebbe l'ideale, ma come avrete capito sono le maxi enduro bicilindriche ad aver ragione in merito alle vendite. Il motivo è presto detto: sono più funzionali e comode su strada rispetto alle leggere monocilindriche, ma quando la strada finisce non si tirano certo indietro. Il rovescio della medaglia è ben noto, il peso e le dimensioni possono mettere in difficoltà se non si ha la giusta tecnica... anche solo quando si cerca un posto per parcheggiarle.

PARCHEGGIO PIEEERFETTO! La soluzione perfetta sembrerebbe averla trovata un motociclista in sella alla sua R 1250 GS nel bel mezzo di un sentiero, come si può notare nel video qui sopra. La maxi enduro bavarese rimane competamente impantanata con la ruota posteriore nel fango che le garantisce un contatto con il terreno... più saldo che mai. Al povero malcapitato, come mostrano le immagini, non resta che guardare il panorama mozzafiato che gli si staglia davanti per cercare di ricaricare le energia (e abbassare i livelli d'imprecazione) prima di provare a uscire dall'immobilismo.