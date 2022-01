"La BMW GS non è per donne e persone basse". Il video smentisce

Guidare maxi moto – penso alle maxi enduro della nostra compa – non è uno scherzo. Per altezza della sella, dimensioni e peso non sono certo alla portata di chiunque. O forse sì? Beh, lo sappiamo che volere è potere, ma soprattutto che con la giusta tecnica si può compensare quei cm in meno di altezza o la minor forza che una donna esprime rispetto a un uomo. Questo bel video con protagonista la BMW GS e una gentil donzella ci riconferma che i limiti, quelli veri, sono prima di tutto nella nostra testa. Buona visione!

A SCUOLA In cattedra c'è Jocelin Snow, pilota del BMW GS Trophy e istruttore certficato BMW Off-Road che fa... 1,55 metri di altezza. Quale migliore esempio per capire se davvero una grossa adventure come la GS può fare al caso di una piccola – grande – donna? Al minuto 6'29'' il primo esercizio che metterebbe l'ansia anche a chi non è uno scricciolo, ma semplicemente perché dimensioni e forza fisica qui c'entrano davvero poco. E non va meglio a 7'10'', quando c'è il test della mascherina oscurata: provate voi ad andare in moto senza vedere!

E SE CADE... Infine, a 8'18'' il momento più importante di tutti. Parliamoci chiaro, una moto come il GS, sopratutto in fuoristrada, prima o poi la si fa cadere. Per quanto mi riguarda sì, ho una certa... inclinazione a mettere giù la GS, soprattutto se metto il naso fuori dall'asfalto. E allora ecco che il consiglio di Jocelin per rimettere su la muccona tedesca. Altro che donne, diversamente alti... questo video torna utile proprio a tutti, senza distinzione alcuna!

Pubblicato da Michele Perrino, 19/01/2022