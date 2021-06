ROUND ITALIA IN TV Dopo le prime due tappe di Aragon ed Estoril, nella penisola iberica, la Superbike si sposta su un'altra penisola a noi più cara, l'Italia, e approda al Marco Simoncelli World Circuit di Misano Adriatico per il terzo weekend stagionale, quello del Pirelli Made In Itali Emilia-Romagna Round. In testa al mondiale c'è sempre lui, Jonathan Rea, che guida la classifica iridata grazie a quattro vittorie su sei e 110 punti immagazzinati e che a Misano nel 2019 (nel 2020 non si corse per la pandemia) vinse sia gara-1 che gara-2, lasciando la Superpole Race ad Alvaro Bautista. Proveranno a renderla dura al centauro della Kawasaki soprattutto Toprak Razgatlioglu, che con la sua Yamaha è salito quattro volte sul podio ed è secondo in classifica a 75 punti, e Scott Redding, vincitore di gara-2 ad Aragon e gara-1 all'Estoril con la sua Ducati. Tanti gli outsider, da Alex Lowes a Chaz Davies, da Garrett Gerloff a Tom Sykes, ma soprattutto occhi puntati sugli italiani Locatelli, Rinaldi, Bassani e Cavalieri, impegnati nella loro gara di casa.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel terzo weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento italiano sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD e TV8