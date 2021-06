TORNA IL PUBBLICO È iniziato il lungo weekend della Superbike a Misano Adriatico, sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli. I centauri della Superbike sono scesi in pista stamattina davanti a un po' di pubblico sugli spalti (l'accesso è consentito a massimo 5.000 persone al giorno nell'autodromo) e hanno potuto giovare di ottime condizioni della pista per iniziare il loro lavoro. I primi 45 minuti hanno delineato un buon feeling dei piloti di Yamaha e Ducati che si sono alternati al comando della classifica, mentre da rivedere la Kawasaki che è un po' attardata anche per vi a di alcuni problemi tencici occorsi a Jonathan Rea. Alla fine l'ha spuntata Toprak Razgatlioglu su Rinaldi e Gerloff, con gli altri molto staccati.

Friday

Free practice

Fastest time



This combo belongs to @toprak_tr54 again! Fastest man of FP1 at Misano with 1'34.848!@PataYamahaBRIXX #ITAWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/BkZxYE969V — WorldSBK (@WorldSBK) June 11, 2021

FP1 In mattinata, nella prima sessione di prove libere, molto bene le Ducati che per quasi tutta la sessione sono state in testa grazie a Michael Ruben Rinaldi. L'alfiere del team Aruba.it è stato però beffato nel finale da Toprak Razgatlioglu, che ha fissato la migliore prestazione in 1:34.848, beffandolo per poco più di mezzo decimo. In terza posizione Garrett Gerloff, dietro a Rinaldi per un paio di centesimi, poi un terzetto da Borgo Panigale con Chaz Davies, Axel Bassani e Tito Rabat, con un ritardo compreso tra i 5 e gli 8 decimi, a precedere la Honda di Leon Haslam, la Kawasaki del leader iridato Jonathan Rea (fermo mezz'ora ai box per un problema tecnico), l'altra Honda di Alvaro Bautista e la BMW di Michael Van der Mark. Mattinata complicata per Alex Lowes (11° con la Kawasaki) e Scott Redding (12° con la Ducati): entrambi hanno chiuso a oltre un secondo dalla vetta.

Risultati FP1 - Round Superbike Misano

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'34.848 17 2 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'34.902 +0.054 17 3 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'34.923 +0.075 18 4 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'35.391 +0.543 18 5 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'35.549 +0.701 20 6 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'35.651 +0.803 24 7 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'35.733 +0.885 14 8 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'35.789 +0.941 14 9 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'35.809 +0.961 16 10 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'35.831 +0.983 19 11 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'35.914 +1.066 19 12 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'35.985 +1.137 10 13 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'36.168 +1.320 15 14 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'36.231 +1.383 16 15 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'36.288 +1.440 17 16 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'36.409 +1.561 17 17 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'36.418 +1.570 20 18 Eugene Laverty BMW M 1000 RR 1'36.883 +2.035 16 19 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'36.914 +2.066 16 20 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'37.305 +2.457 19 21 Samuele Cavalieri Kawasaki ZX-10RR 1'38.411 +3.563 17 22 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'39.881 +5.033 17

Risultati FP2 - Round Superbike Misano

Dopo le 15