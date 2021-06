RISCATTO! Il campionato mondiale della Superbike è scattato in salita per la Ducati e per Scott Redding. Dopo due appuntamenti e sei gare disputate, il sei volte campione del mondo Jonathan Rea è già in fuga iridata e può contare su una quarantina di punti di margine su Scott Redding, preceduto in classifica anche dal turco della Yamaha, Toprak Razgatlioglu. E dire che a buttare giù in classifica il pilota britannico di Borgo Panigale è stata la giornata di domenica all'Estoril, perché con la vittoria in Gara-1 sabato, unita a quella in Gara-2 della tappa inaugurale di Aragon, Redding si era riportato con il fiato sul collo di Rea. Invece non è andata così e ora, dopo sole due gare, urge raddrizzare la situazione e non perdere il treno vincente.

ALTI E BASSI Proprio a questo scopo, a Misano Adriatico nel fine settimana ci sarà al seguito dei team Ducati - soprattutto di quello ufficiale Aruba.it - il direttore generale Gigi Dall'Igna, per tastare il polso della situazione e dare un maggiore impulso al lavoro di Borgo Panigale. Oltre a Redding, c'è da recuperare Michael Ruben Rinaldi, il cui esordio nel team ufficiale è stato molto complicato, con il pilota italiano che ha reso al di sotto delle attese nelle prime uscite ed è anche stato sfortunato in alcuni casi (centrato, per esempio, da Gerloff all'Estoril). Chi ha fatto vedere buone cose è stato Chaz Davies, che è stato però anche quello che ha richiesto un maggiore sforzo da parte della casa italiana nelle derivate di serie. Detto, fatto: oltre a Dall'Igna ai box di Misano sarà presente anche il tester MotoGP Michele, che Pirro in estate è pronto a un nuovo test sulla V4 Panigale.

ESSERE PERFETTI Intanto Redding è pronto a riscattare la caduta dell'Estoril, e alla vigilia dell'appuntamento romagnolo, ha dichiarato: ''L’errore in gara-2 ad Estoril è stato un errore grave. Ma c’è ancora tempo per recuperare. È chiaro che non possiamo più sbagliare, anzi, sarà necessario essere perfetti per poter recuperare lo svantaggio. Sono curioso di vedere cosa succederà a Misano perché non ho mai girato su questo circuito con temperature piuttosto alte come quelle che troveremo. E’ un appuntamento importante, il gran premio di casa per il team Aruba e per Ducati ed anche per questo motivo sono determinato e convinto di poter fare bene''. Sulla stessa linea d'onda anche Rinaldi, che prima della gara di casa ha spiegato: ''Arriviamo a Misano con il morale alto perchè a prescindere dall’incidente in Gara-2, quello dell’Estoril è stato un weekend molto positivo con un feeling in costante crescita. È chiaro che questo sia un weekend del tutto particolare per me. Sono veramente felice che il circuito sia stato aperto ad un bel numero di tifosi e sarà bellissimo sentire il loro calore dopo tanti mesi di gare senza pubblico. Il circuito mi piace molto e durante i test pre-season le sensazioni erano positive. Ci sono tutti i presupposti per poter ottenere risultati importanti''.