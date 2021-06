ROUND GRAN BRETAGNA IN TV Il mondiale Superbike entra nel vivo con la quarta tappa iridata nel Leicestershire, dove sorge la pista di Donington Park. A questa tornata saranno protagonisti soltanto i centauri della regina Superbike, mentre Supersport e Supersport 300 torneranno ad Assen nel weekend del 23-25 luglio. All'appuntamento britannico si arriva con tanti famelici padroni di casa e con il cannibale Jonathan Rea in testa al mondiale, ma che dopo la tappa di Misano deve guardarsi le spalle dalla minaccia turca rappresentata dalla Yamaha di Toprak Razgatlioglu, distante appena 20 punti in classifica. Dal terzo al quinto posto troviamo altri tre aspiranti iridati, che devono però alzare il loro gioco per riprendere Rea, e sono i britannici Scott Redding, Alex Lowes e il bravissimo italiano Michael Ruben Rinaldi, mattatore di Misano con due successi su tre gare. Un po' staccato in classifica l'americano Garrett Gerloff, che lo scorso weekend è stato impegnato in MotoGP ad Assen per sostituire Franco Morbidelli sulla Yamaha e che questo fine settimana tornerà in Superbike a cercare di continuare il suo processo di crescita. Per la vittoria di tappa occhio anche a qualche outsider come i ''locali'' Tom Sykes (vincitore qui di gara-1 nel 2019 con la BMW) e Chaz Davies sulla Ducati. Attesi a una bella prestazione anche Michael Van der Mark, Alvaro Bautista, Leon Haslam e i nostri Andrea Locatelli e Axel Bassani.

Se non siete tra i fortunati spettatori che potranno godersi l'evento dal vivo, per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quarto weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento inglese sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD e TV8