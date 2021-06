SUPERPOLE - REA VOLA, MA DISTACCHI MINIMI È della Kawasaki di Jonathan Rea il miglior tempo nella Superpole della Superbike a Misano. Il pilota della Kawasaki ha ottenuto la terza pole position consecutiva, 30esima in carriera, al termine di una sessione che ha visto infrangersi il record della pista. Con il tempo di 1:33.416 l'irlandese ha staccato di un solo decimo il turco Toprak Razgatlioglu, terza la Ducati di Scott Redding ad appena una manciata di centesimi dal centauro della Yamaha. Michael Ruben Rinaldi, grande protagonista nelle sessioni di libere di ieri e di questa mattina, si è dovuto accontentare del quarto tempo e dunque della seconda fila. Accanto a lui Tom Sykes con la BMW e la seconda Kawasaki di Alex Lowes. In terza fila troviamo due piloti autori di prestazioni sopra le previsioni: Lucas Mahias è settimo e Alex Bassani ottavo, davanti nientemeno che ad Alvaro Bautista e Chaz Davies. Da segnalare la caduta nel corso delle FP3 di Eugene Laverty: il pilota della BMW non ha partecipato alla Superpole e attualmente sta venendo controllato al centro medico di Misano, dove è giunto comunque cosciente.

Risultati Superpole - Round Superbike Misano

Risultati FP3 - Round Superbike Misano