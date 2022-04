Il video dell'incidente tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu

Le immagini della regia Superbike non avevano chiarito la dinamica dell'incidente tra Rea e Razgatlioglu, ma un nuovo video mostra come sono andate le cose

INEVITABILE Alla fine è successo, dopo tante battaglie, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu si sono centrati e sono finiti entrambi nella ghiaia, fortunatamente senza conseguenze, nel corso del fine settimana di Assen, la seconda gara dell'anno. A ringraziare è stato Alvaro Bautista, che è riuscito a non centrare i due piloti caduti davanti a lui, e ad andare a vincere gara-2 del round olandese. Nel corso del GP, però, le telecamere non avevano mostrato chiaramente quanto fosse accaduto, visto che in quel momento la diretta era sulla camera on board di Rea, e che le immagini dall'esterno ininziavano da dopo l'impatto, quando i due piloti già erano entrambi a terra con le loro moto dirette all'esterno di curva 1. Un video ripreso dalle tribune e caricato su youtube, però, chiarisce quanto accaduto.

VEDI ANCHE

PAROLA AI PROTAGONISTI Con le immagini sott'occhio, assume ora tutt'altro significato andare a leggere le parole dei protagonisti che vi proponiamo. Il sei volte iridato Rea ha raccontato: ''È un po’ frustrante, arrivando alla curva 1 (Toprak) ha frenato troppo e ha quasi fermato la moto sul cordolo all’esterno per evitare di uscire di pista. In quel punto il suo passo era davvero lento. Ho mantenuto la mia traiettoria normale e sono andato avanti con la mia gara. Ti aspetti – specialmente quando qualcuno si trova accanto a te – che ci resti mentre lui è rientrato subito. Capisco che si tratta di un incidente di gara, ero davanti come posizione in pista e ho la sensazione che io e Toprak siamo stati scippati di una bella gara''. Razgatlioglu, dal canto suo, ha spiegato: ''Ho provato a frenare forte alla prima curva e sono finito un po’ lungo ma non sono uscito di pista. Ho girato anche verso la traiettoria di gara. Ho toccato il cordolo ma sono rimasto nella traiettoria, non sono tornato dentro. Poi siamo caduti. Penso sia un incidente di gara, ma penso anche Jonny doveva guardarmi. Sono finito un po’ lungo, sono rimasto in pista ma non stava guardando. Ha semplicemente aperto il gas e siamo caduti insieme. Sono sorpreso di essere caduto con Jonny, di solito non commette questo tipo di errori dato che è una leggenda del WorldSBK''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/04/2022