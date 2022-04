La superbike riparte dall'Aragona, gli orari TV su Sky e TV8

Nel weekend del 10 aprile la stagione Superbike parte in Spagna ad Aragon: gli orari TV Sky e TV8 per non perdere nulla del primo round WorldSBK 2022

ROUND ARAGON IN TV Il lungo inverno della superbike sta per terminare. Dopo infinite sessioni di test e cambi di tuta, tutto è ormai pronto per la ripartenza. Nel weekend del 8-10 aprile i bolidi derivati dalla serie riprenderanno il loro cammino per disputarsi il titolo WorldSBK 2022. Con i favoriti del pronostico partirà Toprak Razgatlioglu, il campione del mondo in carica con la Yamaha che ha detronizzato il britannico della Kawasaki, Jonathan Rea, dopo sei anni di dominio. I fari saranno puntati tutti su di loro sin dalle prime prove libere del Round di Aragon, ma non solo. Quest'anno occhio anche alla Ducati, con il rientrante Alvaro Bautista, e ai tre rispettivi scudieri che aspirano a togliere loro il comando dei rispettivi box, ovvero Andrea Locatelli, Alex Lowes e Michael Ruben Rinaldi. Un occhio di riguardo andrà tenuto quest'anno sulla rinnovata coppia Honda, composta da Xavi Vierge e Iker Lecuona, già veloci nei test, e poi agli outsider come Axel Bassani (Ducati), Loris Baz e Michael Van der Mark (entrambi BMW).

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel primo weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento iberico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e in diretta (le due gare, non la superpole race che è in differita) in chiaro sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD e TV8

Venerdì 8 aprile

10:30 - WorldSBK FP1 (SKY)

15:00 - WorldSBK FP2 (SKY) Sabato 9 aprile

09:00 - WorldSBK FP3

11:10 - WorldSBK Superpole (SKY)

14:00 - WorldSBK Gara 1 (SKY, TV8) Domenica 10 aprile

09:00 - WorldSBK Warm Up

11:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, differita TV8 alle 13.00)*

14:00 - WorldSBK Gara 2 (SKY, TV8)

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/04/2022