Bulega domina a Balaton: nona doppietta consecutiva Ducati, cadono altri record

Nel round in Ungheria del WorldSBK è ancora Nicolò Bulega a prendersi la scena: il pilota dell’Aruba.it Racing – Ducati domina a Balaton e conquista la dodicesima gara della stagione 2026, allungando a 16 la striscia di vittorie consecutive. Alle sue spalle Iker Lecuona completa l’ennesima doppietta per la squadra ufficiale Ducati, la nona di fila in campionato.

Bulega senza rivali anche su una pista sfavorevole

Il fine settimana ungherese si è confermato a senso unico, nonostante le premesse. Balaton, infatti, non è tra i tracciati più adatti allo stile di guida di Bulega, ma il leader del mondiale è riuscito comunque a imporre il proprio ritmo sin dalle prime fasi della gara. Lecuona ha provato a restare agganciato nei primi sette giri, cercando anche di mettere pressione al compagno di squadra, ma è costretto poi ad accontentarsi della seconda posizione. La superiorità del pacchetto Ducati è emersa ancora una volta con chiarezza.

A fine gara Bulega ha dichiarato: “Un altro weekend fantastico, sono ancora più contento rispetto alle ultime gare. Questa è la mia pista peggiore, per il mio stile di guida, è sempre molto difficile guidare qui. Volevo davvero questa tripletta qui al Balaton Park. Pensavo che se fossi riuscito a vincere qui, sarebbe stato molto vantaggioso per il campionato e per le gare a venire. Sapevo che Iker sarebbe stato molto forte questo weekend, ma dovevo vincere. Ringrazio il team che sta facendo un lavoro straordinario. Ci vediamo a Most”. Il prossimo round del mondiale Superbike sarà infatti in Repubblica Ceca, a metà mese.

WSBK 2026: festa Ducati a Balaton

Il pilota italiano continua a riscrivere il libro dei record della WSBK: le 12 vittorie su 12 gare sono ovviamente il miglior avvio di sempre, mentre la striscia di successi si allunga a 16 contando anche il finale del 2025. Battuto anche il record di gare stagionali comandate dall'inizio alla fine: ora sono 9, il precedente record era di Alvaro Bautista. Infine, Bulega ha raggiunto Colin Edwards e Toprak Razgatlioglu per il maggior numero di podi consecutivi, con 25.

Lecuona limita i danni e guarda avanti

Per Lecuona il secondo posto ha un peso specifico importante, soprattutto alla luce delle condizioni fisiche non perfette. Lo spagnolo, infatti, arrivava al weekend dopo un problema gastrico accusato già da giovedì.

Il pilota Ducati ha spiegato a fine gara: “Sono contento per questi risultati, che hanno contribuito a un altro weekend straordinario per il team. Potevamo fare di più? Sì, certo. Fisicamente non ero al 100% per il problema gastrico che ho avuto giovedì, ma il feeling è cresciuto sessione dopo sessione e questo mi dà grande fiducia”.

In classifica generale, Bulega è ovviamente primo con 248 punti, ben 82 in più di Lecuona che a sua volta può contare su un margine di 67 punti sul terzo in graduatoria, Sam Lowes. Numeri che ben evidenziano il dominio della Ducati nel WorldSBK 2026.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 04/05/2026