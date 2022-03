Presentato il Kawasaki Racing Team: Jonathan Rea cerca la rivincita

VOGLIA DI RIVALSA Al Circuit de Catalunya di Montmelò, a pochi km da Barcellona, è stato presentato il team ufficiale Kawasaki che cercherà di riscattare la sconfitta subita nel 2022 ad opera di Toprak Razgatlioglu e della Yamaha nel campionato piloti e in quello costruttori. La casa giapponese ha presentato la livrea definitiva del Kawasaki Racing Team che riprende la tradizione con il solito verde iconico, accompagnato da una spennellata di nero, bianco e rosso. I due piloti, Jonathan Rea e Alex Lowes, andranno in scena con i numeri 65 (visto che il numero 1 è stato perso dopo sei anni di dominio dal pilota nord irlandese) e 22. Nella giornata di venerdì entrambi saranno in pista a Barcellona per la due giorni di test.

Le parole dei protagonisti

Jonathan Rea (Pilota ufficiale Kawasaki Racing Team)

“Per me la presentazione del team è sempre un passo importante nel processo di avvicinamento alla nuova stagione. Dopo sei test invernali siamo ora pronti a dismettere la moto in bianco e nero, e con la primavera arrivano anche l'unveiling dei nuovi colori del Kawasaki Racing Team, siamo pronti e preparati a riportare il titolo a casa''.

VEDI ANCHE

Alex Lowes (Pilota ufficiale Kawasaki Racing Team)

“Per me è la terza stagione nel Kawasaki Racing Team, perciò sono molto orgogiolos id dare una mano al lancio dei nuovi colori del team, che ha confermato partnership e sponsorizzazioni per il 2022. Mi sento prontissimo a iniziare la nuova stagione e sono super motivato. Riportiamo a casa il titolo''.

Guim Roda - (Manager Kawasaki Racing Team WorldSBK)

“I test invernali sono molto importanti per consolidare dati e ipotesi dell'anno passato e guardare avanti alla stagione che verrà. Non si tratta solo di sviluppo della moto – anche se ovviamente è una parte importante – tutto il team contribuisce all’atmosfera positiva, e noi andiamo avanti insieme. A dire il vero sarebbe strano interrompere improvvisamente tutta l'attività per qualche mese e poi aspettarsi di ricominciare da dove eravamo rimasti il giorno dopo l'ultima gara del 2021. Personalmente amo il look della livrea invernale in bianco e nero, sembra minacciosa e propositiva che è molto il personaggio della Ninja ZX-10RR. Ma con l'arrivo della primavera e le piante gradualmente fioriscono anche KRT la nostra nuova livrea per la stagione 2022. Gli imminenti test al Circuito di Barcellona ci fanno sentire come se avessimo solo prestato il titolo Superbike che deve ora tornare a casa al suo posto!''

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/03/2022