Autore:

Valerio Colombo

PIADINA E GAS A MARTELLO Prenderà il via giovedì 6 settembre con la tradizionale conferenza stampa del giovedì il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, secondo e ultimo appuntamento italiano del Mondiale MotoGP 2018. Sul circuito di Misano Adriatico, dedicato alla memoria dell'indimenticabile Marco Simoncelli, si tornerà a far rombare i motori dopo la figuraccia di Silverstone, dove non si è corso a causa dell'asfalto troppo viscido in condizioni di pioggia. Si riparte con Marc Marquez leader della classifica con ben 59 punti di margine su Valentino Rossi e con le Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo in grandissima forma. L'appuntamento per la gara è per domenica 9 settembre. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento.

IL CIRCUITO La pista di Misano Adriatico è stata costruita nel 1972, subendo alcune modifiche nel corso degli anni, il più imponente nel 1993 riguardò l'ampliamento della pista, portata da 3,5 a 4 km circa di lunghezza, poi si ampliarono sul finire degli anni '90 box e paddock, dopodiché nei primi anni Duemila gli ultimi lavori alle tribune hanno permesso il ritorno nel Motomondiale in pianta stabile a partire dal 2007 alla pista romagnola. Il debutto era avvenuto nel 1980 come GP delle Nazioni, poi alcune edizioni da GP di San Marino e in alternanza con il Mugello anche da GP d'Italia. La pista è intitolata dal 9 giugno 2012 a Marco Simoncelli, l'indimenticabile SuperSic, nato a Cattolica nel 1987 e scomparso tragicamente nel 2011 al via del GP della Malesia. Il tracciato è lungo oggi 4,226 km e presenta 16 curve, 6 a sinistra e 10 a destra.

LE STATISTICHE Prendendo in esame solo la MotoGP il Gran Premio di San Marino sorride spesso ai colori spagnoli. L'unico italiano a trionfarvi è stato Valentino Rossi, per ben tre volte, nel 2008, 2009 e 2014. Per il resto, se si eccettua la vittoria di Casey Stoner nella gara d'esordio della nuova pista nel 2007, solo vittorie spagnole: 3 di Jorge Lorenzo, 2 di Marc Marquez e 2 di Daniel Pedrosa.

GLI ORARI TV Clicca qui per gli orari TV del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2018.