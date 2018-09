Autore:

Valerio Colombo

DIRETTE SKY E TV8 Se ancora non avevate trovato gli orari per seguire tutte le sessioni del prossimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che andrà in scena domenica 9 settembre a Misano Adriatico, finalmente ce l'avete fatta. Cosa aspettate a salvarvi tra i preferiti Motorbox.com? Ecco per voi tutti gli orari dell'appuntamento romagnolo che andrà in diretta, come sempre, su Sky, ma anche, stavolta, su TV8.

PROGRAMMAZIONE SKY

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

VENERDÌ 7 SETTEMBRE

Ore 9: prove libere 1 Moto3

Ore 9.55: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.55: prove libere 1 Moto2

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

SABATO 8 SETTEMBRE

Ore 9: prove libere 3 Moto3

Ore 9.55: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.55: prove libere 3 Moto2

Ore 12.35: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 14.50: Paddock Live

Ore 15.05: qualifiche Moto2

DOMENICA 9 SETTEMBRE

Ore 8.40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP

PROGRAMMAZIONE TV8

SABATO 8 SETTEMBRE

11:30 Studio MotoGP

12:30 Qualifiche Moto3

13:15 Studio MotoGP

14.00 Qualifiche MotoGP

14:45 Studio MotoGP

15:00 Qualifiche Moto2

16:00 Studio MotoGP

DOMENICA 9 SETTEMBRE

10:45 Studio MotoGP

11:00 Gara Moto3

12:00 Studio MotoGP

12:30 Gara Moto2

13:30 Studio MotoGP

14:00 Gara MotoGP