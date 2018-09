Autore:

Valerio Colombo

BOZZA COPIATA La Federazione Motociclistica Internazionale (FIM) ha pubblicato una bozza di calendario per quanto riguarda la stagione 2019 del Motomondiale. L'inizio avverrà in notturna il 10 marzo, sulla pista di Losail (Qatar) mentre l'epilogo ci sarà il 17 novembre a Valencia (Spagna), come ormai tradizione. Se il tutto venisse confermato, non vi sarebbero novità di rilievo rispetto alla stagione in corso se non la variazione minima di date per cinque appuntamenti. Tre i back-to-back: quello di Rep. Ceca e Austria e di San Marino e Aragona, e poi quello triplo, a ridosso del finale, in Giappone, Australia e Malesia.

CALENDARI GEMELLI Si inizia una settimana prima in Qatar rispetto al 2018, e sono state anticipate di una settimana anche le tappe immediatamente successive di Argentina e Stati Uniti. Il calendario ricalcherà poi quello del mondiale 2018 fino all'Olanda, con in mezzo l'appuntamento del Gran Premio d'Italia al Mugello programmato per il 2 giugno. L'evento del Sachsenring (GP di Germania) è stato invece anticipato di una settimana. Stessa collocazione per Rep. Ceca, Austria, e Gran Bretagna mentre viene spostato in avanti di una settimana, domenica 15 settembre, l'appuntamento con Misano Adriatico e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il resto del calendario ricalca quello 2018 anche nelle date. Di seguito tutte le date e i circuiti del calendario provvisorio 2019.