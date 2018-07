Autore:

Valerio Colombo

CHI BATTERÀ L'IMBATTIBILE? La caccia a Marc Marquez riparte a Brno, con il Gran Premio della Repubblica Ceca che si svolgerà nel pieno della canicola estiva. Domenica prossima, e la settimana successiva in Austria, Valentino Rossi & Co. cercheranno di riaprire un Mondiale che sembra aver già nettamente preso la strada di Cervera. La doppietta conseguita da Marquez e dalla Honda tra Assen e il Sachsenring, consegnano allo spagnolo un vantaggio di ben 46 punti sul più diretto inseguitore, quel Valentino Rossi che alla soglia dei 40 anni vanta cinque podi nelle prime 9 gare ma che è digiuno di vittorie da otlre un anno (Proprio ad Assen, nel 2017, vinse la sua ultima gara in MotoGP). Si candidano ad anti-Marquez anche Maverick Vinales, compagno di Rossi in Yamaha e staccato di 56 punti dal connazionale, così come i due ducatisti Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, che pagano un passivo ben più pesante, ma che vorranno vender cara la pelle nelle restanti nove gare iridate. Gli outsider non si contano: da Zarco a Petrucci, da Crutchlow a Rins e Iannone, fino a Dani Pedrosa, compagno di Marquez pronto ad appendere il casco al chiodo a fine stagione.

IL TRACCIATO Sulla pista di Brno, un budello di 5,4 km con 14 curve (6 a sinistra e 8 a destra) e sette brevi rettilinei (il più lungo misura appena 636 metri), il record appartiene a Marc Marquez, che in qualifica nel 2016 stampò un mostruoso 1'45"596. Il record in gara è invece di Daniel Pedrosa, e risale al 2014, in 1'56"027. La velocità record raggiunta invece sulla pista è del 2015, con Andrea Iannone e la sua Ducati capaci di toccare i 316,4 kmh. Il circuito di Brno nella configurazione attuale è stato costruito nel 1987, ma la cittadina ceca ospita il Motomondiale dal lontano 1965. La leggenda Giacomo Agostini vanta su questa pista 7 successi complessivi (come Rossi), meglio di Mike Hailwood (6 successi) e Max Biaggi (5, come Jorge Lorenzo).

LE STATISTICHE Marquez ha già vinto due volte sul tracciato ceco in MotoGP, proprio come Pedrosa e Lorenzo, mentre Valentino vi ha trionfato in 5 occasioni nella classe regina, la più vicina delle quali è però datata 2009. Lo scorso anno conquistò il successo di giustezza proprio il leader iridato, davanti ai connazionali Pedrosa e Vinales, con Rossi a duellare nel finale con Cal Crutchlow, vincitore invece nel 2016. Non vi sono altri piloti in attività oltre ai cinque citati che possano vantare un successo in MotoGP su questa pista, sebbene Andrea Iannone vi abbia vinto in Moto2 nel 2011 così come Johann Zarco nel 2015 mentre Alvaro Bautista fu il vincitore dell'edizione 2006 nella classe 125. Vantano successi nelle classi minori anche Lorenzo (due in 250 e uno in 125), Pedrosa (uno in 125 e uno in 250), Rossi (nel 1996 in 125, il suo primo successo in carriera, e nel 1999 in 250) e Marquez, nel 2012 in Moto2.

GOMME E ORARI TV Il decimo round del Mondiale sarà trasmesso in diretta da Sky e in differita da TV8, clicca qui per scoprire tutti gli orari TV del GP della Repubblica Ceca 2018: prove, qualifiche e gara.