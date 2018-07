Autore:

Valerio Colombo

SI TORNA IN PISTA! A tre settimane dal Gran Premio di Germania, la MotoGP torna ad accendere i motori con il Gran Premio della Repubblica Ceca, appuntamento tradizionale dell'estate motociclistica. Sul tracciato di Brno Marc Marquez dovrà difendere 46 punti di margine sul più diretto inseguitore, Valentino Rossi, che non vince sulla pista ceca dal 2009. Nel 2017 fu proprio Marquez a trionfare, davanti a Pedrosa e Vinales in un podio tutto spagnolo. Occhio quest'anno però a Jorge Lorenzo, che sulla pista di Brno si è sempre ben comportato e sembra aver ritrovato il feeling con la Ducati. Gli outsider sono i soliti noti, da Andrea Dovizioso a Maverick Vinales, da Cal Crutchlow (vincitore nel 2016) a Johann Zarco.

COSÌ IN TV Di seguito gli orari e la programmazione ufficiale del GP della Repubblica Ceca, trasmesso in diretta sia da Sky che da TV8 (solo qualifiche e gara).

Venerdì 3 agosto 2018 (Sky)

09:00 - Moto3 FP1

09:55 - MotoGP FP1

10:55 - Moto2 FP1

13:10 - Moto3 FP2

14:05 - MotoGP FP2

15:05 - Moto2 FP2

Sabato 4 agosto 2018 (Sky)

09:00 - Moto3 FP3

09:55 - MotoGP FP3

10:55 - Moto2 FP3

12:35 - Moto3 Qualifiche (TV8)

13:30 - MotoGP FP4

14:10 - MotoGP Qualifiche (TV8)

15:05 - Moto2 Qualifiche (TV8)

Domenica 5 agosto 2018 (Sky)

11:00 - Gara Moto3 (TV8)

12:20 - Gara Moto2 (TV8)