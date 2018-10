Autore:

La Redazione

E ORA: DIVERTITEVI! Seconda prova del trittico asiatico, nonché diciassettesimo round del Motomondiale 2018, il Gran Premio d'Australia si disputerà sulla pista di Phillip domenica mattina, all'alba italiana e con il titolo mondiale già assegnato a Marc Marquez.. A partire dal 26 ottobre le moto saranno in pista per le prove libere, che le porteranno alle qualifiche del 27 ottobre e alla gara del 28. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio d'Australia in TV, tutto in diretta. Qui, invece, troverete le nostre pagelle del sedicesimo Gp di questa Stagione.

IL CIRCUITO Phillip Island è un continuo sali e scendi di 4,448 km e dodici curve (sette a sinistra e cinque a destra) altamente spettacolare perchè posto sopra il ciglio di una scogliera. La pista è particolarmente amata forse anche per il fatto che è situata vicino al mare, sia dai fotografi per i bellissimi scatti che sono in grado di riprodurre ma anche dagli stessi piloti, che devono affrontare tante curve veloci e ad ampio raggio con un solo rettilineo principale, in discesa e che sembra che vada a finire proprio nello specchio d'acqua antistante. Sta il fatto che questo tracciato ha ospitato il GP d'Australia fin dal 1989, lasciando il posto alla pista di Eastern Creek solamente dal 1991 al 1996 per poi tornare l'anno successivo fino ai giorni nostri.

STATISTICHE Conosciuta centimetro per centimetro dai piloti locali, quello più vittorioso non poteva essere che un “aussie”: stiamo parlando di Casey Stoner, detentore del maggior numero di vittorie (6) a parimerito con il nostro Valentino Rossi, ma che primeggia anche per il numero di pole position (5). L'anno scorso, tuttavia, è stato Marc Marquez a vincere qua in Australia, davanti al numero 46 di Tavullia ed a Maverick Vinales.

GLI ORARI TV Per sapere dove e come vedere in tv il prossimo Gran Premio della MotoGP, vi basta clicare su questo link.

RISULTATI GARA

Domenica 28 ottobre, ore 6.00

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 27 ottobre, ore 7.10

RISULTATI FP3

Sabato 27 ottobre, ore 2.55

RISULTATI FP2

Venerdì 26 ottobre, ore 7.05

RISULTATI FP1

Venerdì 26 ottobre, ore 2.55