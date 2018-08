Autore:

Simone Dellisanti

FISH 'ND CHIPS E' tutto pronto per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018, dodicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP 2018. La prossima battaglia andrà in scena sul circuito di Silverstone con le Ducati di Dovizioso e Lorenzo pronte a limitare lo strapotere della Honda di Marc Marquez. Nell''allegra combriccola' ci sarà anche il nostro Valentino Rossi ancora, però, intento a risolvere i problemi della sua Yamaha. Il GP di Gran Bretagna andrà in scena a partire dalle prove libere di questo venerdì, 24 agosto, e si concluderà nella giornata di domenica con il Gran Prix che decreterà il vincitore finale. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento.

IL CIRCUITO Lo storico circuito di Silverstone ospita l'omonimo GP locale, entrato nel calendario a partire dal lontano 1977. Questo tracciato, poi, si è alternato all'altra pista inglese, quella di Donington, che ha fatto gareggiare i più veloci prototipi del mondo dal 1987 fino al 2009. Dal 2010 la Dorna ha infine preferito far ritornare tutto da dove aveva cominciato tanto tempo prima, e così Silverstone, andato incontro nel frattempo ad una serie di migliorie per renderlo ancora più sicuro e più interessante per gli appassionati, rimane ad oggi una delle piste più veloci dell'intero Motomondiale. È lungo 5,891 km e presenta 18 curve, otto a sinistra e dieci a destra.

LE STATISTICHE Il dominatore assoluto di Silverstone è Jorge Lorenzo, autore di tre vittorie, mentre il pilota con più pole position all'attivo (4) è Marc Marquez, artefice tra l'altro del record del circuito (1'59''941). L'anno scorso, invece, la pista inglese ha permesso ad Andrea Dovizioso di arrivare alla vittoria, mettendosi dietro Maverick Vinales e Valentino Rossi

GLI ORARI TV Clicca qui per gli orari TV del Gran Premio di Gran Bretagna 2018.