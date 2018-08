Autore:

Simone Dellisanti

ECCOLI QUI Scommetto che siete alla ricerca degli orari per vedere in TV la prossima gara di MotoGP… Vi posso dire che ce l'avete fatta, eccoli qui! In questa pagina potete trovare gli orari per seguire le prove, le qualifiche e la gara del Gran Premio di Silverstone 2018 su Sky e in differita su TV8. Il Gran Premio di Gran Bretagna sarà la dodicesima sfida del mondiale di MotoGP 2018, fino a questo momento dominato dal pilota della Honda, Marc Marquez.

GLI ORARI TV-DIRETTA SKY

GIOVEDÌ 23 AGOSTO

18:00 conferenza stampa piloti MotoGP

VENERDÌ 24 AGOSTO

10.55: prove libere 1, MotoGP

11.40: Paddock Live

11.55: prove libere 1, Moto2

12.40: Paddock Live

14: Paddock Live

14.10: prove libere 2, Moto3

14.55: Paddock Live

15.05: prove libere 2, MotoGP

15.50: Paddock Live

16.05: prove libere 2, Moto2

SABATO 25 AGOSTO

9.50: Paddock Live

10: prove libere 3, Moto3

10.45: Paddock Live

10.55: prove libere 3, MotoGP

11.40: Paddock Live

11.55: prove libere 3, Moto2

12.40: Paddock Live

13.15: Paddock Live

13.35: qualifiche, Moto3

14.15: Paddock Live

14.30: prove libere 4, MotoGP

15: Paddock Live

15.10: qualifiche, MotoGP

15.50: Paddock Live

16.05: qualifiche, Moto 2

DOMENICA 26 AGOSTO

9.50: Paddock Live

10: warm up: Moto 3, Moto 2 e MotoGP

12.20: gara, Moto3

14.00: gara, MotoGP

15.30: gara, Moto2

GLI ORARI TV-DIFFERITA TV8

SABATO 25 AGOSTO

16:00 Studio MotoGP

17:00 Sintesi delle qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

18:15 Studio MotoGP

DOMENICA 26 AGOSTO

15:00 Studio MotoGP

15.15 gara Moto3

16:15 Studio MotoGP

17:00 gara MotoGP

18:00 Studio MotoGP

18:30 gara Moto2

19:30 Studio MotoGP