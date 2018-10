Autore:

La Redazione

NEL SUD EST ASIATICO Con il Gran Premio della Thailandia 2018 la MotoGP affronta la 15° tappa stagionale dopo il Gran Premio di Aragona di due settimane fa, conquistato dal leader iridato Marc Marquez su Andrea Dovizioso.Sulla pista thailandese di Buriram. il Chang International Circuit, si corre per la prima volta in MotoGP, se si eccettuano i test di inizio stagione. A partire dal 5 ottobre le moto saranno in pista per le prove libere, che le porteranno alle qualifiche del 6 ottobre e alla gara del 7. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Aragona in TV, in diretta o in differita.

IL CIRCUITO Il quindicesimo round del Mondiale di MotoGP 2018 è ospitato sul nuovo circuito di Buriram, in Thailandia, che organizzerà il primo GP di Thailandia nella storia del Motomondiale. Disegnato dall’architetto tedesco Herman Tilke, il Chang International Circuit è stato costruito nel 2014, è lungo 4,554 km ed è formato da 12 curve. Dal 2015 allestisce le manche del Mondiale Superbike, su una pista che garantisce una capienza massima di 100.000 persone e con delle tribune che offrono una incredibile visione di quanto accade tra i cordoli.

STATISTICHE Essendo all'esordio iridato, non esiste un record ufficiale della pista per quanto riguarda le categorie del motomondiale. Come riferimento è possibile prendere il miglior tempo dei test che si sono svolti in Thailandia a inizio anno, stabilito da Daniel Pedrosa sulla sua Honda: 1'29"781.

