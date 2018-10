Autore:

La Redazione

GP THAILANDIA La MotoGP riparte dopo l'Aragona con il Gran Premio della Thailandia, un appuntamento inedito per il motomondiale. Sul tracciato nel sud est asiatico sono stati svolti tre giorni di test a inizio anno, con lo spagnolo Daniel Pedrosa che ha siglato il miglior tempo con la sua Honda. Andiamo a vedere insieme dove, come e quando seguire in tv in Gran Premio della Thailandia, quindicesima tappa del Mondiale di MotoGP 2018. Il GP di Thailandia sarà trasmesso in diretta tv da Sky e non in chiaro da TV8. Di seguito troverete gli orari e i canali per vedere la gara della classe MotoGP su Sky e in differita su TV8.

GLI ORARI TV SKY - DIRETTA

Venerdi 5 ottobre

4.00-4.40 - FP1 Moto3

4.55-5.40 - FP1 MotoGP

5.55-6.40 - FP1 Moto2

8.10-8.50 - FP2 Moto3

9.05-9.50 - FP2 MotoGP

10.05-10.50 - FP2 Moto2

Sabato 6 ottobre

4.00-4.40 - FP3 Moto3

4.55-5.40 - FP3 MotoGP

5.55-6.40 - FP3 Moto2

7.35-8.15 - Qualifiche Moto3

8.30-9.00 - FP4 MotoGP

9.10-9.25 - Q1 MotoGP

9.35-9.50 - Q2 MotoGP

10.05-10.50 - Qualifiche Moto2

Domenica 7 ottobre

3.40-4.00 - Warm Up Moto3

4.10-4.30 - Warm Up Moto2

4.40-5.00 - Warm Up MotoGP

6.00 - Gara Moto3

7.20 - Gara Moto2

9.00 - Gara MotoGP

GLI ORARI TV TV8 - DIFFERITA

Sabato 6 ottobre

14.00 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 7 ottobre

11.00 - Gara Moto3

12.15 - Gara Moto2

14.00 - Gara MotoGP