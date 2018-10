Autore:

Simone Valtieri

FULMINE DOVI Nella prima giornata in pista a Buriram, sull'inedito tracciato dove domenica si disputerà il Gran Premio della Thailandia, il più veloce della prima giornata è stato Andrea Dovizioso, che precede un nugolo di piloti assiepati al vertice della cronotabella. 3 decimi e spiccioli separano il primo di giornata dal decimo, Jack Miller. Il ducatista ha siglato il miglior tempo di giornata negli ultimi minuti delle FP2, soffiandolo alla sorpresa di giornata, ovvero Maverick Vinales, che ha strappato il miglior tempo al mattino ed è stato secondo al pomeriggio.

TOP TEN IN 331 MILLESIMI Sono 31 i millesimi che separano Dovizioso e Vinales, poi si sono piazzate le due Honda di Cal Crutchlow e di Marc Marquez, comprese in un decimo dal leader. Danilo Petrucci (Ducati) e Andrea Iannone (Suzuki) hanno concluso in quinta e sesta posizione il pomeriggio, a circa un decimo e mezzo. Poi molto ravvicinati tra loro anche i tempi di Bautista (Ducati), Pedrosa (Honda) e dei due yamahisti Valentino Rossi e Johann Zarco, che sono tutti a circa 3 decimi dalla vetta.

LORENZO, CHE SFORTUNA A 15 minuti dal termine della seconda sessione, brutto e singolare incidente per Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, già seriamente infortunato ad Aragon (Dove aveva riportato la frattura metacarpale di un dito del piede destro), mentre percorreva con la sua Ducati una curva a destra è stato sbalzato dalla sua moto che sembra essersi spenta, prima di catapultarlo sulla ghiaia. La bandiera rossa è stata subito esposta dalla commissione gara, con Jorge trasportato in ambulanza al centro medico. Nonostante il brutto colpo sul piede infortunato e sul polso sinistro, nessuna frattura ulteriore per lo spagnolo.

YAMAHA BACK TO THE TOP Nella mattinata era stata, a sorpresa, la Yamaha a fare la voce grossa, con i suoi due alfieri a occupare le prime due posizioni in classifica: Maverick Vinales ha strappato il miglior tempo nelle FP1 in 1'31"220, con Valentino Rossi secondo a 270 millesimi, entrambi dotati delle nuove appendici alari testate dalla casa di Iwata. Dietro ai due piloti della M1, si era piazzato Dovizioso distanziato di 416 millesimi, poi un'altra Ducati, quella di Jack Miller, e Marc Marquez, del quale non deve ingannare il quinto posto visto che ha girato esclusivamente - e per 21 giri - con le stesse gomme. Lontano nella mattinata Jorge Lorenzo, 17° e alle prese, oltre che con il dito infortunato ad Aragon, anche con il traffico nel suo tentativo veloce.

CLASSIFICA COMBINATA FP1-FP2