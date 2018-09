Autore:

La redazione

CHE GARA! Marc Marquez vince ad Aragon davanti al suo pubblico di casa dopo una gara che è stata tra le più emozionati e combattute di questa stagione. Secondo Andrea Dovizioso, coprotagonista assoluto dello spettacolo messo in pista oggi dalla Honda numero 93 e la Ducati numero quattro. Con loro anche Andrea Iannone, che qui in Spagna conquista il suo primo podio della Stagione, davanti al compagno di squadra Alex Rins, entrambi alla loro miglior gara dell'Anno.

PIU' AVANTI Dopo diversi GP sottotono, nel quattrodicesimo GP del 2018 torna a farsi vedere Dani Pedrosa, oggi quinto sotto la bandiera a scacchi a circa cinque secondi di ritardo dal primo. Un fine settimana positivo per il numero 26, che chiude la Domenica spagnola davanti ad un eccellente Aleix Espargarò, che porta la sua Aprilia in sesta posizione dietro allo spagnolo ed autore del suo milgior GP della Stagione.

CADUTI Nulla da fare per Jorge Lorenzo, che finisce la sua gara alla prima curva per colpa di un high side che gli costa lo zero e la lussazione dell'alluce del piede destro. Gara finita presto anche per Cal Crutchlow, caduto nelle fasi iniziali di gara dopo un'ottima partenza.

TANTA FATICA Dopo le pessime qualifiche di ieri, nulla di buon in casa Yamaha, con Valentino Rossi che recupera nove posizioni e chiude ottavo ad oltre 15 secondi da Marquez e Maverick Vinales decimo dietro alla Ducati di Miller. Un risultato decisamente negativo per i due ufficiali Yamaha, che anche qui ad Aragon non riescono a trovare il bando della matassa ai problemi che ormai da troppo tempo affliggono la moto di Iwata.

CLASSIFICA DI GARA Qui potete leggere tutti i tempi del quattordicesimo GP di questa stagione ad Aragon. Questo invece l'ordine di arrivo della gara di oggi: