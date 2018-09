Autore:

Simone Dellisanti

IN SPAGNA Con il Gran Premio di Aragona 2018 la Moto GP riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di San Marino. Sul circuito spagnolo di Aragona la sfida si riaccende a partire da venerdì 21 settembre con le prove libere fino a domenica al termine della Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Aragona in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del 14esimo round di questa Stagione.

IL CIRCUITO Il MotorLand Aragon ospita il locale GP di Aragona, entrato nel calendario a partire dal 2010, e costruito dal celebre ingegnere tedesco Hermann Tilke, è lungo 5,078 km e presenta 17 curve (dieci a sinistra e sette a destra) nella versione destinata alla massima serie motociclistica. Al suo interno, infatti, ospita altri layout utilizzati tuttavia dalle monoposto della World Series by Renault.

STATISTICHE Questo circuito è monopolizzato dagli spagnoli, e in particolare da Marc Marquez: il pilota del team Honda Repsol detiene il maggior numero di vittorie (3), il maggior numero di pole position (4) e il record della pista (1'46''635). Tra l'altro, è stato il dominatore dell'edizione 2017, nella quale si è messo dietro il compagno di squadra Daniel Pedrosa e il ducatista Jorge Lorenzo.

GLI ORARI TV Per sapere dove e come vedere in tv in prossimo Gran Premio della MotoGP, vi basta clicare su questo link.