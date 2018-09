Autore:

Simone Dellisanti

GP ARAGONA La MotoGP riparte dopo San Marino con il Gran Premio di Aragon. Abbiamo già parlato del circuito di casa di Marquez, qui, con la nostra anteprima e ora bando alle ciance, andiamo a vedere insieme dove, come e quando seguire in tv in Gran Premio di Aragona, quattordicesima tappa del Mondiale di MotoGP 2018. Il GP di Aragona sarà trasmesso in diretta tv da Sky e non in chiaro da TV8. Di seguito troverete gli orari e i canali per vedere la gara di Aragona di MotoGP su Sky e in differita su TV8.

GLI ORARI TV SKY-DIRETTA

venerdì 21 settembre

FP1 MotoGP - 09:55 su Sky Sport MotoGP Hd

FP2 MotoGP - 14:05 su Sky Sport MotoGP Hd

sabato 23 settembre

FP3 MotoGP - 09:55 su Sky Sport MotoGP Hd

FP4 MotoGP - 13:30 su Sky Sport MotoGP Hd

Q1 e Q2 - 14:10 su Sky Sport MotoGP Hd

domenica 23 settembre

Warm Up MotoGP - 9:40 su Sky Sport MotoGP Hd

Gara MotoGP diretta tv - 14:00 su Sky Sport MotoGP Hd

GLI ORARI TV TV8-REPLICA

dom 23/09 - ore 21:15 replica gara MotoGP