Ipotesi Razgatlioglu in Yamaha al posto di Morbidelli

ANNO DIFFICILE Dopo l'esaltante stagione 2022 che lo ha portato alla conquista del suo primo titolo mondiale nel World Superbike Championship, il turco Toprak Razgatlioglu sta vivendo una stagione complicata, con una moto non più all'altezza della scorsa stagione e due rivali, Rea (Kawasaki) e Bautista (Ducati) che sembrano avere qualcosina in più. In questo contesto complicato il pilota della Yamaha non ha mai alzato bandiera gialla, facendo vedere tutto il suo talento e battagliando con furore e generosità, pur conquistando meno di quanto meritasse in pista. Lo scorso mese, inoltre, per la prima volta, è salito in sella al prototipo Yamaha M1 che in MotoGP sta dominando con Fabio Quartararo, ma sta anche faticando molto con Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso (che proprio ieri ha annunciato il ritiro) e Darryn Binder.

Franco Morbidelli (Yamaha)

VEDI ANCHE

DIFFICILE, MA... In questo contesto si inseriscono le speculazioni sul futuro del pilota turco, che sembra destinato a restare in Superbike anche nel 2023. A sparigliare le carte, però, arrivano le dichiarazioni di Niccolò Canepa, pilota e tester Yamaha fresco partecipante alla 8 ore di Suzuka. Intervistato dai colleghi di GPOne, il rider italiano non ha escluso la possibilità che il passaggio di Razgatlioglu in MotoGP potrebbe avvenire prima del previsto e nel team ufficiale Monster Energy, al posto di un irriconoscibile (in questo 2022) Franco Morbidelli. Morbido ha un contratto in tasca anche per la prossima stagione, ma d'altra parte ''tutto può succedere'', come spiega proprio Canepa. ''Non ero presente ad Aragon ai test di Toprak, ma mi hanno raccontato di quanto sia andato forte. Ha girato a un secondo circa da Crutchlow, che non è un semplice tester. Negli anni ne abbiamo viste di tutti i colori, basta vedere come Vinales a metà 2021 se n'è andato. Tutti vorrebbero che Morbidelli riuscisse a dimostrare il proprio valore, tornando ad andare forte come nel 2020 e anche se la vedo difficile e al momento non lo vedo come uno scenario praticabile, tutto può succedere''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/07/2022