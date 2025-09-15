Bagnaia senza risposte dopo l'ennesimo weekend nero: "Sto vivendo un incubo"

Neppure l'aria di casa ha aiutato Pecco Bagnaia a uscire dalla crisi in cui si è pericolosamente infilato nel corso di questa stagione, anzi, a Misano è arrivato uno dei più brutti weekend del 2025. Il due volte iridato non ha raccolto neppure un punto dopo aver terminato tredicesimo la Sprint ed essere caduto nella gara lunga, replicando lo zero del weekend del GP Francia. La situazione per il piemontese si fa sempre più difficile e la giornata di test collettivi in programma oggi sempre sul circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli assume grandissima importanza per cercare di trovare qualche soluzione in vista della trasferta asiatica della MotoGP.

Bagnaia: ''Dobbiamo analizzare cos'è successo''

Dopo la caduta nel corso del GP San Marino, Bagnaia è rimasto a lungo chiuso nel motorhome a discutere con i suoi ingegneri. Poi ha provato a raccontare cosa è successo mentre si trovava in ottava posizione: ''Stavo provando a seguire Diggia, poi purtroppo c’è stata la caduta. Dobbiamo analizzare bene cos’è successo soprattutto in vista del test di lunedì, che sarà estremamente importante per trovare la direzione giusta. Ovviamente c’è stato del disappunto per la scivolata, ma continuiamo a lavorare per cercare la soluzione a questi problemi, che mi porto dietro da ormai diverse gare, e per affrontare al meglio la lunga trasferta asiatica''.

La pazienza ormai finita

Sabato, dopo il deludente tredicesimo posto nella Sprint, Bagnaia si era lasciato andare a uno sfogo davanti ai microfoni di Sky Italia: ''La mia pazienza sta finendo. È difficile. Il mio impegno è enorme, la mia testa è forte. Non perderò la fiducia nel mio potenziale e nella mia squadra. Dobbiamo lavorare di più. Questo non può succedere, questo non può succedere. Dobbiamo guardare i dati e capire cosa sta succedendo, qualcuno deve spiegarmelo. Sto vivendo un incubo''.

Domenica è stato chiesto a Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, di commentare queste parole: ''Anch'io ho perso la pazienza, così come i tifosi di Pecco. Penso sia normale dire queste cose quando i risultati non arrivano - ha dichiarato, aggiungendo poi - Continueremo a offrirgli tutto il supporto necessario per uscire da questa situazione difficile''.

Dall'Igna ha però abbassato le aspettative sulle soluzioni che si potranno trovare nella giornata di test a Misano: ''Sarà una giornata importante e spero che i test siano fruttuosi. Tutto è certamente importante, ma non accadrà nulla di fondamentale''. Intanto Bagnaia vede ora a serio rischio anche il terzo posto nel Mondiale, con lo scatenato Marco Bezzecchi che si è portato ad appena 8 punti dopo gli ottimi risultati ottenuti a Misano (vittoria nella Sprint e secondo posto domenica).

