Ducati: a Barcellona il primo match point della stagione

Il Circuit de Barcelona ospita questo weekend la quindicesima gara del calendario MotoGP 2025, il GP Catalogna. Un appuntamento che potrebbe già rivelarsi decisivo: per Ducati è infatti disponibile il primo match point nella classifica costruttori. In caso di successo, la casa di Borgo Panigale conquisterebbe il sesto titolo consecutivo e il settimo complessivo nella Premier Class.
Ducati e Montmeló: una storia vincente
Il tracciato catalano ha spesso sorriso a Ducati. Qui arrivò nel 2003 la prima vittoria in MotoGP, firmata da Loris Capirossi. A seguire, sono stati festeggiati i successi di Casey Stoner nel 2007, Andrea Dovizioso nel 2017, Jorge Lorenzo nel 2018 e Francesco Bagnaia nel 2024, anno in cui si impose sia nel GP di Catalogna sia nel Solidarity GP di fine stagione.
Márquez a caccia dell’undicesimo trionfo
Per Marc Márquez, il Montmeló rappresenta il GP di casa e una pista che lo ha già visto vincere due volte in MotoGP (2014 e 2019). Il pilota spagnolo è il grande protagonista della stagione in corso, con una serie di sette doppiette consecutive Sprint/Gara. La striscia vincente gli ha già garantito la leadership iridata e potrebbe rivelarsi decisiva anche per chiudere il discorso costruttori già dopo la gara di sabato.
GP Austria 2025, Spielberg. Marc Marquez (Ducati). Credits: MotoGP.com
Guardando all'appuntamento del weekend, lo spagnolo si è detto cauto e ha dichiarato: ''Questa, almeno sulla carta, non è una delle mie piste migliori, anche a livello di risultati. In ogni caso la mia gara di casa e l’atmosfera dei tifosi è sempre unica e speciale. Venerdì dalle prime libere cercheremo di capire i veri valori in campo. Rimaniamo concentrati e portiamo a casa quanti più punti possibili considerato che questo tracciato valorizza caratteristiche di guida e tecniche anche degli avversari''.
Bagnaia cerca il rilancio
Dopo un avvio di stagione più complesso, Francesco Bagnaia punta a ritrovare continuità. Le modifiche alla Desmosedici introdotte nell’ultimo weekend hanno fornito segnali incoraggianti, e il campione torinese arriva a Barcellona con l’obiettivo di tornare a lottare per il podio. La pista, con le sue curve scorrevoli e i tratti tecnici, esalta infatti le caratteristiche del suo stile di guida.
MotoGP 2025, GP Austria: Pecco Bagnaia (Ducati)
Il due volte iridato spera di proseguire nel percorso di ''riappacificazione'' con la GP25: ''Rispetto al Balaton, se guardiamo alle posizioni, sicuramente uno dei weekend più complicati dell’anno. Dopo la qualifica, abbiamo deciso di fare modifiche molto importanti alla moto e ho ritrovato un buon feeling alla guida soprattutto durante la gara di domenica. Continuiamo su questa strada, lavoriamo per confermare le stesse buone sensazioni anche su questo tracciato''.