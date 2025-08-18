Aprilia: Bezzecchi rompe il tabù Austria, Martin paga l'inesperienza

La gara lunga del GP Austria ha regalato emozioni contrastanti ad Aprilia Racing. Dopo essere partito dalla pole position, Marco Bezzecchi ha conquistato un prestigioso terzo posto, mentre Jorge Martín ha visto la sua corsa interrompersi con una caduta al quattordicesimo giro.

Bezzecchi: ''Una gara bellissima''

Scattato con decisione dalla prima posizione sulla griglia di partenza, Marco Bezzecchi ha preso il comando alla prima curva, imponendo un ritmo costante e determinato per gran parte della gara. Solo nel finale ha ceduto la leadership alle Ducati di Marc Marquez e Fermin Aldeguer, chiudendo comunque con un ottimo terzo posto, che vale il sesto podio stagionale per Aprilia Racing, comprensivo della storica vittoria di Silverstone. Per la Casa di Noale si tratta anche del miglior risultato mai ottenuto al Red Bull Ring, considerato uno dei tracciati più difficili per le caratteristiche della RS-GP.

MotoGP 2025, GP Austria: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Le due posizioni perse nel finale non hanno rovinato il bilancio positivo del fine settimana austriaco del riminese: ''Sono molto contento, è stata una gara bellissima. Considerando come abbiamo iniziato il venerdì, chiudere il weekend con la pole position e un podio è incredibile. Sono davvero soddisfatto del lavoro fatto insieme al team. La battaglia in testa è stata bella, ho dato il mio massimo. Ora guardiamo avanti alla prossima gara a Balaton''.

Martin: ''La pressione all'anteriore era altissima''

Più sfortunata la domenica di Jorge Martín. Lo spagnolo, protagonista nelle prime battute di una battaglia serrata con gli avversari di centrogruppo, è scivolato al quattordicesimo giro. L’episodio non ha avuto conseguenze fisiche per il pilota, ma ha compromesso definitivamente la sua gara, privandolo della possibilità di contribuire al bottino di punti della squadra.

MotoGP 2025, GP Austria: Jorge Martin (Aprilia)

Il campione del mondo in carica ha raccontato così la sua gara: ''Sono partito bene, forse però sono stato troppo prudente. Ho cercato di mantenere la posizione, ma nei primi giri hanno iniziano subito a superarmi. Mi manca ancora un po’ di esperienza nelle fasi iniziali della gara, avere quell’aggressività. Sono passato dal 14° al 9° posto, poi di nuovo al 14°. La pressione dell’anteriore era altissima: ieri riuscivo a guidare in modo più comodo e fluido, ma oggi ero al limite delle mie possibilità in una situazione per me nuova, perché non avevo mai guidato la moto con pressioni così alte. Peccato per la caduta, ma fortunatamente senza conseguenze fisiche''.

Rivola: ''La combinazione Aprilia-Bez è già matura''

Secondo Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, il bilancio finale del weekend al Red Bull Ring rimane comunque positivo: ''Un weekend molto buono per Aprilia Racing. Vedere la RS-GP25 di Marco in pole position è stato emozionante su una pista che non è delle più favorevoli alla nostra moto che sta dimostrando di crescere ovunque. La gara di Marco è stata esemplare e ci ha fatto pensare di poter raggiungere un risultato che, oggettivamente, qui non è ancora alla nostra portata. Fare podio ed essere così vicini al primo è il segnale che la combinazione Aprilia-Bez è già matura. Jorge, fortunatamente, non ha riportato conseguenze fisiche dopo la scivolata. Al di là di questo, ci sono diversi aspetti positivi del suo weekend. Servono chilometri e tutto arriverà con naturalezza, non ho il minimo dubbio''.

