SBK Jerez: Bulega fa cadere Razgatlioglu! Ma vince e il mondiale non è chiuso

Il mondiale di Superbike si chiude coi fuochi di artificio. All'inizio della Superpole Race, Toprak Razgatlioglu parte forte, ma Nicolò Bulega ha il passo migliore e nel tentativo di passarlo lo urta nettamente mandandolo per sulla ghiaia. L'episodio è chiaro, la responsabilità è solo dell'italiano, che infatti viene penalizzato, ma con appena un long lap penalty, che sconta senza patemi e che gli consente di vincere per distacco la sua gara: ben 4 secondi di vantaggio sul compagno Alvaro Bautista. In virtù di questo risultato Bulega rientra a -22 in classifica iridata su Razgatlioglu, che per trionfare avrà bisogno di un 13° posto in gara-2. Ma ovviamente, il punto non è questo: il turco rientra ai box nero in volto, e i suoi tifosi, presenti in massa a Jerez, subissano di fischi i tre sul podio e soprattutto l'italiano, che reagisce schernendoli con il pollice alzato. Il clima è rovente e poco sereno prima di gara-2. Tre sul podio tutti su Ducati, perché il terzo posto è di Andrea Iannone, l'unico chesembra fregarsene del clima di fischi, pensando solo al suo buon risultato e affermando davanti alle telecamere: ''Ehi, questo non è il calcio!''. Il delirio. La gara ha detto poco altro: Xavi Vierge (Honda), Alex Lowes (Bimota), Andrea Locatelli (Yamaha), l'ottimo Terran Mackenzie (Ducati), Iker Lecuona (Honda) e Michael Van der Mark (BMW) finiscono a punti, mentre cadono nello stesso incidente i due yamahisti Remy Gardner e Jonathan Rea, il cui ultimo giorno di Superbike rischia di restare del tutto rovinato da un infortunio al ginocchio.

Risultati Superpole Race Superbike Round Jerez 2025

Risultati Gara-2 Superbike Round Jerez 2025

In arrivo dopo le 14:45

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/10/2025