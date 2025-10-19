WorldSBK 2025

SBK Jerez: Bulega fa cadere Razgatlioglu! Ma vince e il mondiale non è chiuso

Avatar di Simone Valtieri, il 19/10/25

25 minuti fa - Bulega vince la superpole race dopo un clamoroso contatto con Razgatlioglu

Nella Superpole Race, Razgatlioglu ha la peggio in un contatto con Bulega che sconta la penalità (un long lap penalty) e va a vincere. Si decide tutto in gara-2

Il mondiale di Superbike si chiude coi fuochi di artificio. All'inizio della Superpole Race, Toprak Razgatlioglu parte forte, ma Nicolò Bulega ha il passo migliore e nel tentativo di passarlo lo urta nettamente mandandolo per sulla ghiaia. L'episodio è chiaro, la responsabilità è solo dell'italiano, che infatti viene penalizzato, ma con appena un long lap penalty, che sconta senza patemi e che gli consente di vincere per distacco la sua gara: ben 4 secondi di vantaggio sul compagno Alvaro Bautista. In virtù di questo risultato Bulega rientra a -22 in classifica iridata su Razgatlioglu, che per trionfare avrà bisogno di un 13° posto in gara-2. Ma ovviamente, il punto non è questo: il turco rientra ai box nero in volto, e i suoi tifosi, presenti in massa a Jerez, subissano di fischi i tre sul podio e soprattutto l'italiano, che reagisce schernendoli con il pollice alzato. Il clima è rovente e poco sereno prima di gara-2. Tre sul podio tutti su Ducati, perché il terzo posto è di Andrea Iannone, l'unico chesembra fregarsene del clima di fischi, pensando solo al suo buon risultato e affermando davanti alle telecamere: ''Ehi, questo non è il calcio!''. Il delirio. La gara ha detto poco altro: Xavi Vierge (Honda), Alex Lowes (Bimota), Andrea Locatelli (Yamaha), l'ottimo Terran Mackenzie (Ducati), Iker Lecuona (Honda) e Michael Van der Mark (BMW) finiscono a punti, mentre cadono nello stesso incidente i due yamahisti Remy Gardner e Jonathan Rea, il cui ultimo giorno di Superbike rischia di restare del tutto rovinato da un infortunio al ginocchio. 

Risultati Superpole Race Superbike Round Jerez 2025

Risultati Gara-2 Superbike Round Jerez 2025

In arrivo dopo le 14:45

VEDI ANCHE
WorldSBK Jerez 2025: la cronaca di Superpole e Gara-1
SBK Jerez: Bulega domina Gara-1, Razgatlioglu a 3 punti al titolo
WorldSBK 2025: classifica piloti e costruttori
Superbike 2025: classifica piloti e costruttori
WorldSBK Jerez 2025, come lo seguo in tv? Orari Sky, NOW e Tv8
La Superbike approda in Andalusia. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8
Pubblicato da Simone Valtieri, 19/10/2025
Tags
bmwducatiworldsbkToprak Razgatlioglunicolo bulegaSuperpole RaceJerez de la Frontera
Vedi anche