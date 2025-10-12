SBK Estoril: Bulega, che cuore! Gara-2 è sua, ma Toprak vede il titolo

La penultima domenica di WorldSBK dell'anno all'Estoril non ha chiuso i discorsi per il titolo piloti come accaduto invece nella Supersport - dove Stefano Manzi si è laureato campione - ma ha comunque avvicinato di molto Toprak Razgatlioglu al suo terzo titolo iridato, soprattutto al mattino, quando dopo la vittoria nella Superpole Race, il turco si trovava a +42 su Nicolò Bulega in classifica. La gara breve è stata, come ieri, un monologo dei due sfidanti per il titolo, con l'alfiere della BMW bravo a vincere la lotta dei sorpassi nei primi tre giri e poi a mantenere la vetta riuscendo a mettere tra sé e il ducatista quei decimi necessari a non farsi più attaccare e a transitare per primo sotto alla bandiera a scacchi. Un generosissimo Bulega ci ha provato in ogni modo, ma non c'è stato niente da fare. Terzo, e staccato, Alvaro Bautista, che ha così avvicinato il terzo posto nella generale, e sopravanzato il diretto rivale per il terzo posto Andrea Locatelli (Yamaha). Con Danilo Petrucci fuori gioco per un infortunio alla mano (e comunque già certo del bis iridato tra i piloti indipendenti), la sfida per salire sul podio iridato è ridotta a Bautista-Locatelli, mentre a punti nella Superpole Race sono finiti anche Andrae Iannone (Ducati), Xavi Vierge (Honda), Axel Bassani (Bimota) e Michael Van der Mark (BMW).

Bulega, bella vittoria. Razgatlioglu secondo con intelligenza

Nella gara lunga del pomeriggio, Razgatlioglu avrebbe potuto trasformare il mach point solo se Bulega non avesse visto il traguardo, e invece allo spegnimento dei semafori, l'italiano si è portato subito in testa mentre Toprak è scivolato i quinta posizione, proprio come accaduto ieri in gara-1, ma a differenza di ieri, la sua rimonta si è conclusa presto, sbattendo sulla seconda posizione. Troppo concentrato Bulega, troppo da perdere Toprak, che si stava prendendo rischi per ricucire sul ducatista, ormai scappato via. E allora dopo meta gara, il turco mette i remi in barca e si accontenta di una seconda posizione che paga appena 5 punti, a fronte di 39 che gliene rimangono da gestire in classifica iridata a un solo round dalla fine. Domenica prossima, infatti, a Jerez de la Frontera, a Toprak basterà non perdere 2 punti da Bulega per festeggiare già al termine di gara-1. Se Bulega dovesse vincerla, invece, tutto sarà rimandato alla domenica. Ma questa è una storia che leggeremo tra una settimana, oggi invece, il trionfo di Bulega e l'ennesimo terzo posto di Bautista regalano al team Aruba.it il titolo mondiale team.

Bautista-Locatelli si giocano il terzo posto. Ducati il titolo costruttori

La classifica iridata ha poco altro da raccontare. Con due titoli e tre quarti già assegnati (Team e piloti indipendenti, più quello assoluto piloti praticamente nelle mani di Razgatlioglu), si gareggia per il terzo posto iridato, con Bautista che ora può contare su un vantaggio di 8 punti sia nei confronti di Petrucci (che non sarà probabilmente in pista in Spagna) sia di Locatelli (cosiderando che ne restano 62 in palio), e per il titolo costruttori, con la Ducati che deve difendere tre punticini appena contro la BMW. Per quel che riguarda gara-2, ai piedi del podio si è piazzato Alex Lowes con laBimota, davanti a Locatelli, Vierge, Gardner, Bassani e alla leggenda Johnny Rea, che ormai conta i giorni che mancano al suo ritiro. A punti anche Van der Mark, Gerloff, Iannone (autore di uno start anticipato, punito col doppio long lap penalty), Vickers, Sofuoglu e Montella. L'appuntamento è al prossimo weekend per i verdetti finali.

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/10/2025