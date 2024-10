MotoGP Thailandia 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Mancano solo tre gare al termine di una delle più tirate edizioni del mondiale MotoGP. Jorge Martin comanda la classifica con 20 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia ed è reduce dal +10 di Phillip Island dove ha vinto la gara sprint e ha finito alle spalle di Marc Marquez nel GP domenicale. Quella, però, era una pista dov'era atteso un risultato del genere, mentre in Thailandia, a Burira, si parte dal 50% e 50% dei pronostici. Vedremo se si il mondiale resterà aperto o prenderà un'altra piega dopo la seconda tappa del trittico decisivo di questo campionato (l'ultima, settimana prossima, sarà in Malesia). Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del diciottesimo weekend dell'anno della MotoGP, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 25 ottobre

Prove libere 1: 5.45 – 6.30

Prequalifiche: 10.00 – 11.00

Sabato 26 ottobre

Prove libere 2: 5.10 – 5.40

Qualifiche 1: 5.50 – 6.05

Qualifiche 2: 6.15 – 6.30

Sprint: 10:00

Domenica 27 ottobre

Gara Moto3: 6.00

Gara Moto2: 7:15

Gara MotoGP: 9:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 26 ottobre

Qualifiche MotoGP: 5.50-6.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 10:00 (diretta)

VEDI ANCHE

Domenica 27 ottobre

Gara Moto3: da definire (differita)

Gara Moto2: da definire (differita)

Gara MotoGP: da definire (differita)

MotoGP Australia 2024, Phillip Island. Marc Marquez (Ducati). Credits: MotoGP.com

LINK UTILI - GP THAILANDIA 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

In arrivo appena disponibile

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

In arrivo appena disponibile

IL METEO DEL GP

Venerdì 25 ottobre: parzialmente nuvoloso; temperatura 24°-33°; precipitazioni 10%; umidità 64%

Sabato 26 ottobre: per lo più nuvoloso; temperatura 24°-33°; precipitazioni 20%; umidità 64%

Domenica 27 ottobre: parzialmente nuvoloso; temperatura 23°-33°; precipitazioni 20%; umidità 65%

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/10/2024