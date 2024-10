MotoGP Thailandia 2024. Marquez migliore del venerdì su Martin davanti a Bagnaia

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Thailandia, tra i due ''litiganti'' per il titolo, a godere almeno un pochino è stato Marco Bezzecchi con il tempo di 1:30.492, già distante appena 1''2 dal record della pista che - come quasi sempre accaduto quest'anno - è destinato a cadere. Il pilota romagnolo del team VR46 ha preceduto, come si diceva, i due litiganti Jorge Martin e Francesco Bagnaia in rapiad successione, poi altre tre Ducati: quelle di Marc e Alex Marquez e quella di Enea Bastianini. Pedro Acosta è settimo con la KTM, alle sue spalle l'altra KTM di Jack Miller e poi due moto giapponesi, la Honda di Takaaki Nakagami e la Yamaha di Fabio Quartararo. In ritardo qualche pilota abituato alla top ten: è il caso di Brad Binder (KTM), Franco Morbidelli (Ducati) e Fabio Di Giannantonio (Ducati), che occupano le posizioni dall 11° alla 13°, tallonati da Luca Marini (Honda) e Maverick Vinales (Aprilia). Dal 10° al 15° sono comunque tutti raccolti in meno di mezzo decimo (49 millesimi). Non è lontano neache Johann Zarco, 16° con la sua Honda, davanti all'Aprilia di Raul Fernandez e all'altra Honda di Joan Mir. Chiudono la classifica Alex Rins (Yamaha), Augusto Fernandez (KTM), Aleix Espargaro (caduto con la sua Aprilia e molto dolorante) e Lorenzo Savadori, che anche questo fine settimana sostituisce l'infortunato Miguel Oliveira.

PREQUALIFICHE I giochi, però, si fanno come sempre seri solo nel pomeriggio, e allora la top 10 cambia e con essa i nomi dei qualificati diretti alla Q2 di domani mattina. Il più veloce di tutti è stato Marc Marquez, che strappa il record della pista a Martin portandolo a 1:29.165. Seconda posizione per il leader della classifica, beffato alla fine di più di un decimo, anch'egli sotto al suo vecchio record del tracciato. Terzo Bastianini, con un tempo lontano 162 millesimi dalla vetta, davanti al compagno di team Pecco Bagnaia, che ha lottato con il setup per tutto il turno, salvo tornare nel finale a quello di stamatina e cogliere il quarto tempo a 2 decimi dal capofila. Dietro alle quattro Ducati, come spesso accade, c'è l'Aprilia di Viñales, poi ancora Ducati con Morbidelli (6°), Alex Marquez (8°) e Bezzecchi (9°), mentre sono dentro anche la KTM di Acosta (7°) e la Honda di Zarco (10° graziea anche alla scia presa a Marquez). Sono questi i nomi dei 10 qualificati diretti alla Q2: tutti gil altri passeranno dalle forche caudine della Q1, in primis Binder, sul podio qui lo scorso anno e al momento solo 11° con la KTM, davanti a un buonissimo Quartararo (Yamaha) e al compagno di team Miller. 14° Raul Fernandez con l'Aprilia davanti alla Honda di Nakagami. Attardati gli altri due italiani, Di Giannantonio (Ducati) e Marini (Honda), rispettivamente 16° e 17° davanti a Rins (Yamaha), Mir (Honda), Augusto Fernandez (KTM) e Savadori (Aprilia). Ultimo Aleix Espargaro, dichiarato unfit dal dottor Charte dopo qualche giro e costretto a non scendere in pista per il resto del weekend.

Bez leads the title fighters!



See you this afternoon 😎#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/1Lr33gluzu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2024

17 riders within a second! ⏱️@JohannZarco1 straight into Q2 👏

Title fighters looking strong ⚔️



We're all set for Super Saturday tomorrow! #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/MyQRegAtHi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/10/2024